Wales bertekad mengulangi prestasi gemilang mereka di babak playoff 2022 untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bosnia dan Herzegovina menjadi rintangan terakhir yang harus mereka lewati sebelum mencapai pertandingan playoff terakhir.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Wales vs Bosnia dan Herzegovina, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Wales vs Bosnia dan Herzegovina

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round Cardiff City Stadium

Pertandingan Wales vs Bosnia dan Herzegovina akan dimulai pada 26 Maret 2026 pukul 15:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Kemenangan dalam dua pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia, termasuk kemenangan telak 7-1 atas Makedonia Utara, memberi Wales peluang untuk lolos ke Piala Dunia berturut-turut untuk pertama kalinya. Mereka mengalahkan Austria dan Ukraina dalam babak play-off kandang untuk mencapai ajang bergengsi tahun 2022, jadi mereka pasti memahami tugas yang harus dilakukan. Wales hanya kalah dua kali dalam 90 menit dalam 14 pertandingan kandang terakhir mereka (8 menang, 4 imbang), sehingga keunggulan tersebut bisa menjadi penentu di sini dan berpotensi melawan Italia atau Irlandia Utara jika mereka mencapai final. Tokoh kunci Harry Wilson berkontribusi langsung pada tujuh gol dalam lima pertandingan kualifikasi, dan hanya lima pemain yang berkontribusi pada lebih banyak gol di Liga Premier daripada 16 golnya (10 gol, enam assist).

Bosnia kebobolan di menit-menit akhir sehingga bermain imbang 1-1 dengan Austria dan dengan menyakitkan gagal lolos secara otomatis pada pertandingan terakhir mereka. Mereka tetap tak terkalahkan dalam empat pertandingan (2 kemenangan, 2 imbang) dan juga tak terkalahkan dalam empat laga tandang, sehingga mereka akan percaya diri untuk lolos ke turnamen besar kedua dalam sejarah mereka sebagai negara merdeka. Namun, mereka harus mengatasi kutukan babak playoff, mengingat mereka gagal lolos ke Piala Dunia 2010 dan keempat Kejuaraan Eropa terakhir setelah tersingkir di babak playoff.

Statistik kunci & berita cedera

Wales belum pernah menang dalam empat pertemuan sebelumnya (2 seri, 2 kalah), tiga di antaranya terjadi di kandang sendiri.

Bosnia berhasil menjaga gawang tak kebobolan dalam tiga pertemuan terakhir (2 kemenangan, 1 imbang).

Bosnia telah mencetak gol dalam 11 pertandingan berturut-turut.

Wales tidak diperkuat oleh duo bek Ben Davies dan Chris Mepham, serta striker Kieffer Moore, karena cedera. Bosnia tidak memiliki masalah baru.

Edin Dzeko yang berusia 40 tahun adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa (72) dan pemain dengan penampilan terbanyak (146) untuk Bosnia. Pemain Schalke ini mencetak lima gol di babak kualifikasi.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

