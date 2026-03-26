Semua masih bisa terjadi di Istanbul, tempat Turki dan Rumania akan bertarung memperebutkan tiket ke final babak play-off Piala Dunia. Kedua tim akan memandang pertandingan ini sebagai kesempatan langka untuk semakin mendekati panggung terbesar sepak bola.

Waktu kick-off Turki vs Rumania

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round Tupras Stadyumu

Turki vs Rumania akan dimulai pada 26 Maret pukul 12:00 EST dan 17:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Turki akan mendapat dukungan penuh dari suporter tuan rumah di Istanbul, yang bisa memberi mereka keunggulan. Hasil imbang 2-2 mereka baru-baru ini melawan juara Eropa Spanyol menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim papan atas dan bahwa skuad ini memiliki kualitas yang sesungguhnya.

Namun, Rumania bukanlah lawan yang mudah. Meskipun bertanding di kandang lawan, Tricolorii memiliki catatan hasil yang bagus saat menghadapi Turkiye dan pasti akan bertekad untuk mempersulit lawan. Perjalanan mereka di babak kualifikasi memang tidak selalu mulus, tetapi ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dan menunjukkan apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan.

Pemain yang patut diperhatikan

Bagi Turkiye, salah satu pemain yang menonjol adalah Kenan Yildiz yang berusia 20 tahun. Baru saja menampilkan performa menjanjikan bersama Juventus, ia diharapkan dapat membawa energi dan kreativitas ke lini serang. Sudah mencetak tiga gol dalam kualifikasi ini, Yildiz akan bersemangat untuk membawa momentum tersebut ke tahap krusial ini dan memberikan semangat ekstra bagi timnya.

Rumania akan mengandalkan Dennis Man untuk memikul tanggung jawab di sepertiga akhir lapangan. Dengan absennya beberapa pemain kunci, perannya menjadi semakin penting. Man telah menunjukkan performa yang solid di level klub dan kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkannya menjadi dampak yang menentukan bagi negaranya. Ia akan bertekad untuk bekerja keras dan memimpin dengan memberi contoh saat Tricolorii mengejar terobosan.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

