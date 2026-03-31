Swedia dan Polandia akan kembali bertanding dengan tiket ke Piala Dunia sebagai taruhannya. Ini adalah kali kedua dalam empat tahun terakhir kedua tim harus menghadapi babak playoff yang menentukan nasib ini.

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round Strawberry Arena

Swedia vs Polandia akan dimulai pada 31 Maret pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Perjalanan kualifikasi Swedia memang tidak berjalan mulus, tetapi mereka masih hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika mereka lolos, mereka akan bergabung di Grup F bersama Belanda, Jepang, dan Tunisia.

Pertandingan semifinal playoff pada Kamis lalu memberi mereka dorongan besar. Viktor Gyökeres menjadi bintang utama dengan mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-1 atas Ukraina, yang digelar di lapangan netral di Spanyol. Pelatih kepala Graham Potter, yang mengambil alih tim pada Oktober lalu, langsung memuji striker Arsenal tersebut — gol-golnya telah membawa Swedia ke ambang penampilan ke-13 mereka di Piala Dunia.

Ini adalah kampanye yang aneh. Pada fase kualifikasi pertama, Swedia tidak memenangkan satu pertandingan pun di Grup B, hanya mencetak empat gol sementara kebobolan 12 gol. Mereka hanya lolos ke babak playoff berkat posisi teratas di grup Nations League mereka di divisi ketiga Eropa musim lalu.

Kini datang ujian sesungguhnya - dan kesempatan untuk balas dendam. Swedia kalah 2-0 dari Polandia di final playoff 2022, dengan Robert Lewandowski dan Piotr Zielinski menjadi pencetak gol. Keduanya kembali mencetak gol dalam kemenangan Polandia di semifinal melawan Albania, di mana The Eagles bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan kemenangan 2-1 di hadapan pendukung tuan rumah.

Polandia mungkin merasa kurang beruntung karena tidak lolos secara langsung. Mereka memenangkan lima pertandingan dan berhasil imbang dua kali melawan Belanda, yang pada akhirnya memuncaki Grup G dengan selisih tiga poin. Setelah masa-masa sulit di bawah Michal Probierz, yang berselisih dengan Lewandowski, tim ini tampak kembali bersemangat. Jan Urban masuk sebagai pelatih, mencatatkan tujuh pertandingan tanpa kekalahan, dan menyatukan kembali skuad.

Jadi, pertandingan playoff hari Selasa ini berlangsung dengan sempurna: Swedia mengejar penebusan, Polandia mengincar Piala Dunia ketiga berturut-turut. Satu pertandingan, satu tempat, semuanya dipertaruhkan.

Statistik kunci & berita cedera

Swedia sedang menghadapi beberapa masalah cedera. Alexander Isak, Emil Krafth, dan Dejan Kulusevski sudah dipastikan absen, dan kini bek tengah Isak Hien juga harus menepi. Baik Hien maupun Gabriel Gudmundsson terpaksa ditarik keluar saat kemenangan atas Ukraina.

Di sisi lain, Polandia tidak memiliki masalah cedera menjelang pertandingan ini. Namun, sejarah tidak terlalu berpihak pada mereka. Polandia belum pernah mengalahkan Swedia di tanah Swedia selama 76 tahun, dan tiga kunjungan terakhir mereka ke Solna semuanya berakhir dengan kekalahan - 2-0 pada 1999, 3-0 pada 2003, dan 3-1 pada 2004.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 4 I. Hien Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

