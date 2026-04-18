Perjuangan memperebutkan tiket ke Brasil 2027 berlanjut ke Estadio Nuevo Arcangel yang cerah di Cordoba, tempat juara bertahan Piala Dunia berupaya mengembalikan momentum mereka di hadapan pendukung tuan rumah yang antusias.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Spanyol vs Ukraina, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Spanyol vs Ukraina dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa dari belahan dunia lain, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Spanyol vs Ukraina

Pertandingan Spanyol vs Ukraina dimulai pada 18 April pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Spanyol memasuki pertandingan Matchday 4 ini dengan tekad membuktikan diri setelah kekalahan tipis 1-0 dari Inggris awal pekan ini. Hasil di Wembley itu mematahkan performa apik mereka dan memperketat persaingan di puncak Grup A3. Meskipun mengalami kemunduran baru-baru ini, tim asuhan Sonia Bermudez tetap menjadi favorit kuat, setelah sebelumnya mengalahkan Ukraina 3-1 pada pertandingan sebelumnya di bulan Maret.

Getty Images

Bagi Ukraina, tantangannya berat; mereka baru saja mengalami kekalahan 1-0 yang sulit dari Islandia dan sangat membutuhkan hasil positif untuk tetap berada dalam jangkauan zona playoff. Meskipun Spanyol kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola dan mengatur tempo dengan gaya teknis khas mereka, Ukraina telah menunjukkan bahwa mereka bisa bermain terorganisir dan sulit ditembus, yang berarti tuan rumah harus bermain klinis untuk menghindari sore yang mengecewakan.

Statistik kunci & kabar cedera

Sejarah berpihak pada tuan rumah, karena Spanyol memiliki rekor sempurna saat menghadapi Ukraina dalam pertemuan-pertemuan kompetitif terkini, dengan selisih gol yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Saat ini, Spanyol sedang memantau proses pemulihan beberapa pemain kunci pasca pertarungan sengit di Wembley, sementara tim medis terus memantau cedera-cedera ringan untuk memastikan susunan pemain inti tampil dalam kondisi prima.

Ukraina menghadapi kendala pemilihan pemainnya sendiri, khususnya dalam mencari penyelesaian akhir yang lebih klinis setelah gagal mencetak gol dalam pertandingan terakhir mereka melawan Islandia. Perhatikan Alexia Putellas dan Aitana Bonmati, yang diharapkan memimpin serangan kreatif La Roja, sementara Ukraina akan sangat mengandalkan struktur pertahanan mereka untuk menahan tekanan di awal pertandingan. Kemenangan bagi Spanyol akan hampir memastikan langkah mereka menuju kualifikasi otomatis, sementara hasil mengejutkan bagi Ukraina akan menjadi salah satu kejutan terbesar dalam siklus kualifikasi ini.

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Spanyol vs Ukraina hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: