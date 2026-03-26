Sudah hampir 20 tahun sejak Republik Ceko atau Irlandia terakhir kali tampil di putaran final Piala Dunia, jadi hanya tinggal dua pertandingan lagi untuk mencatat sejarah.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris antara Republik Ceko vs Irlandia, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Ceko vs Irlandia

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round Fortuna Arena

Ceko vs Irlandia akan dimulai pada 26 Maret 2026 pukul 15:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Hanya dua kemenangan yang memisahkan Republik Ceko dan Irlandia dari Piala Dunia 2026. Republik Ceko adalah negara dengan peringkat FIFA tertinggi kedua di jalur kualifikasi mereka, sehingga mereka optimis dengan peluang mereka. Jika mereka berhasil mengalahkan Irlandia, mereka akan memiliki keunggulan kandang dalam pertandingan playoff final potensial melawan Denmark atau Makedonia Utara. Republik Ceko belum pernah kalah dalam 16 pertandingan terakhirnya di kandang (13 kemenangan, 3 imbang), dengan empat clean sheet dalam lima pertandingan terakhir tersebut.

Penampilan terakhir Irlandia di putaran final Piala Dunia adalah pada tahun 2002. Mereka mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-96 dalam pertandingan grup terakhir mereka melawan Hongaria untuk secara dramatis mengamankan tempat di babak playoff, yang merupakan kemenangan ketiga dari tiga kemenangan beruntun saat itu sangat penting. Ini adalah rentetan kemenangan terpanjang mereka dalam hampir sepuluh tahun.

Statistik utama & kabar cedera

Irlandia hanya mencatatkan satu clean sheet dalam sepuluh pertandingan terakhir mereka di kandang lawan.

Festy Ebosele dan Liam Scales diskors untuk Irlandia, sementara Evan Ferguson absen karena cedera.

Penyerang Ceko Patrik Schick sudah cukup fit untuk masuk skuad, setelah baru saja pulih dari cedera.

Berita tim & susunan pemain

Cedera dan Larangan Bermain 3 L. Scales

