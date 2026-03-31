Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cara menonton pertandingan Kualifikasi Piala Dunia UEFA antara Republik Ceko vs Denmark hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia UEFA antara Republik Ceko dan Denmark, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Republik Ceko dan Denmark akan bertanding di Praha pada hari Selasa dengan memperebutkan satu tempat di Piala Dunia 2026.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Ceko vs Denmark, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASFubo
InggrisAmazon Prime Video Inggris
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton pertandingan Ceko vs Denmark dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Cara menonton dan streaming langsung Ceko vs Denmark secara gratis

 Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Waktu kick-off Ceko vs Denmark

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round
epet Arena

Ceko vs Denmark akan dimulai pada 31 Maret 2026 pukul 15:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Tim Ceko bertekad untuk memastikan tempat mereka di Piala Dunia pertama sejak 2006, setelah gagal lolos ke empat edisi terakhir turnamen tersebut. Meskipun tertinggal 2-0 dari Irlandia, mereka bangkit dan menang melalui adu penalti. Mereka kini hanya kalah dua kali dari 16 pertandingan internasional terakhir mereka. Tim asuhan Miroslav Koubek hanya kebobolan empat gol dalam tujuh pertandingan internasional kandang kompetitif terakhir mereka.

Denmark datang setelah meraih kemenangan menakjubkan 4-0 atas Makedonia Utara dalam pertandingan play-off tengah pekan ini, tetapi performa tandang mereka tidak terlalu bagus, dengan hanya memenangkan dua dari sepuluh pertandingan tandang terakhir mereka (3 seri, 5 kalah) serta gagal mencetak gol sebanyak empat kali selama periode tersebut. 

Statistik utama 

Patrik Schick mencetak gol dari titik penalti pada pertengahan pekan untuk Republik Ceko, yang berarti empat dari lima gol internasional terakhirnya kini tercipta di kandang sendiri.

Gustav Isaksen dari Denmark mencetak dua gol dalam pertandingan kualifikasi terakhir mereka, dengan empat dari lima gol terakhirnya untuk klub dan tim nasional tercipta pada babak pertama pertandingan.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Czechia vs Denmark

3-5-2

Formasi

4-2-3-1

1
M. Kovar
2
S. Chaloupek
4
R. Hranac
7
L. Krejci
18
M. Sadilek
14
L. Provod
8
V. Darida
5
V. Coufal
22
T. Soucek
10
P. Schick
15
P. Sulc
16
M. Hermansen
5
J. Maehle
15
C. Noergaard
3
V. Nelsson
18
A. Bah
8
G. Isaksen
14
M. Damsgaard
23
P. Hoejbjerg
21
M. Hjulmand
12
V. Froholdt
9
R. Hoejlund

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Koubek

Pemain Pengganti

Manajer

  • B. Riemer

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

CZE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

DEN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
17/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

CZE

Last 5 matches

DEN

0

Menang

3

Seri

2

Menang

2

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Ceko vs Denmark hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV sudah dilengkapi dengan aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, lalu sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau mem-mirror/cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

