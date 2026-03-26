Polandia bertekad untuk lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut saat mereka menghadapi Albania di Warsawa dalam laga semifinal babak play-off kualifikasi.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Polandia vs Albania

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round National Stadium, Warszawa

Polandia vs Albania akan dimulai pada 26 Maret pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Polandia akan didukung oleh penonton tuan rumah saat mereka terus berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka menunjukkan kualitas yang mumpuni di babak penyisihan grup, meskipun itu tidak cukup untuk finis di puncak klasemen, dan kini memiliki peluang jelas untuk mendekati babak final.

Sementara itu, Albania sempat menampilkan performa yang solid selama babak kualifikasi, namun pada akhirnya gagal lolos. Bertanding melawan Polandia di kandang lawan menjadikan ini tugas yang berat, dan Kuqezinjtë harus berjuang habis-habisan untuk tetap bertahan dalam persaingan.

Pemain yang patut diperhatikan

Polandia akan mengandalkan kehadiran Robert Lewandowski di lini depan, dengan striker FC Barcelona ini diperkirakan akan menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Albania. Kepemimpinan dan insting golnya menjadikannya sosok sentral dalam upaya mereka merebut tiket ke Piala Dunia.

Bagi Albania, Myrto Uzuni adalah pemain yang patut diperhatikan. Pemain berusia 30 tahun ini hanya mencetak satu gol dalam kampanye kualifikasi ini, namun perannya dalam serangan tetap vital. Ia akan berusaha meningkatkan performanya dan memberikan Kuqezinjtë peluang untuk bersaing melawan White Eagles.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 21 N. Zalewski Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

