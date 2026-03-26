World Cup Qualification UEFA
team-logoPoland
National Stadium, Warszawa
team-logoAlbania
Cara menonton pertandingan Kualifikasi Piala Dunia UEFA antara Polandia vs Albania hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia UEFA antara Polandia dan Albania, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Polandia bertekad untuk lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut saat mereka menghadapi Albania di Warsawa dalam laga semifinal babak play-off kualifikasi.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Polandia vs Albania, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton pertandingan Polandia vs Albania dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Waktu kick-off Polandia vs Albania

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round
National Stadium, Warszawa

Polandia vs Albania akan dimulai pada 26 Maret pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Polandia akan didukung oleh penonton tuan rumah saat mereka terus berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka menunjukkan kualitas yang mumpuni di babak penyisihan grup, meskipun itu tidak cukup untuk finis di puncak klasemen, dan kini memiliki peluang jelas untuk mendekati babak final.

Sementara itu, Albania sempat menampilkan performa yang solid selama babak kualifikasi, namun pada akhirnya gagal lolos. Bertanding melawan Polandia di kandang lawan menjadikan ini tugas yang berat, dan Kuqezinjtë harus berjuang habis-habisan untuk tetap bertahan dalam persaingan.

Pemain yang patut diperhatikan

Polandia akan mengandalkan kehadiran Robert Lewandowski di lini depan, dengan striker FC Barcelona ini diperkirakan akan menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Albania. Kepemimpinan dan insting golnya menjadikannya sosok sentral dalam upaya mereka merebut tiket ke Piala Dunia.

Bagi Albania, Myrto Uzuni adalah pemain yang patut diperhatikan. Pemain berusia 30 tahun ini hanya mencetak satu gol dalam kampanye kualifikasi ini, namun perannya dalam serangan tetap vital. Ia akan berusaha meningkatkan performanya dan memberikan Kuqezinjtë peluang untuk bersaing melawan White Eagles.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Poland vs Albania

PolandHome team crest

3-4-2-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestALB
12
K. Grabara
14
J. Kiwior
5
J. Ziolkowski
4
T. Kedziora
2
M. Cash
10
P. Zielinski
13
J. Kaminski
17
B. Slisz
19
M. Skoras
20
S. Szymanski
9
R. Lewandowski
1
T. Strakosha
18
A. Ismajli
17
N. Aliji
4
E. Hysaj
6
B. Djimsiti
10
N. Bajrami
8
K. Asllani
20
Y. Ramadani
21
A. Hoxha
14
Q. Laci
22
A. Broja

4-2-3-1

ALBAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Urban

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • Sylvinho

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

POL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

ALB
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Head-to-Head

POL

Last 5 matches

ALB

4

Menang

0

Seri

1

Menang

7

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Polandia vs Albania hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV sudah dilengkapi dengan aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mem-mirror/cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

