Kosovo akan menjamu Turki di Stadiumi Fadil Vokrri pada hari Selasa, dengan tiket ke Piala Dunia FIFA 2026 sebagai taruhannya.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Kosovo vs Turkiye, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton pertandingan Kosovo vs Turkiye dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

Cara menonton dan streaming langsung Kosovo vs Turkiye secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Kosovo vs Turkiye

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round Fadil Vokrri Stadium

Pertandingan Kosovo vs Turkiye akan dimulai pada 31 Maret 2026 pukul 15:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Kosovo berada di ambang sejarah, menjamu Turki dalam final play-off kualifikasi Piala Dunia ini di Pristina, dengan pemenangnya akan merebut satu tempat di putaran final 2026.

Kosovo menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia yang luar biasa, secara mengejutkan finis di posisi kedua Grup B. Mereka mengalahkan Slovakia 4-3 dengan cara yang menakjubkan, menahan serangan balik di menit-menit akhir, yang berarti mereka hanya berjarak satu kemenangan lagi dari putaran final Piala Dunia pertama mereka. Tuan rumah tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir di kandang (6 menang, 2 seri), sehingga para penggemar memiliki banyak alasan untuk bermimpi.

Getty Images

Gol penentu kemenangan Ferdi Kadioglu menjadi pembeda saat Turki mengalahkan Rumania dalam pertandingan semifinal yang menegangkan. Tim asuhan Vincenzo Montella hanya menelan satu kekalahan dari enam laga terakhirnya di kandang lawan (4 menang, 1 imbang), termasuk saat menahan juara Eropa Spanyol dengan skor 2-2 di Seville pada bulan November. Mereka akan bertolak dengan keyakinan bahwa mereka mampu memastikan tempat pertama di putaran final Piala Dunia sejak 2002.

Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

Dalam lima pertandingan tandang terakhir Turki di kualifikasi Piala Dunia, setidaknya ada satu gol yang tercipta di setiap babak.

Assist Arda Güler untuk Turki saat melawan Rumania membuat total kontribusinya dalam mencetak gol selama kampanye kualifikasi Piala Dunia ini menjadi lima (1 gol, 4 assist), dengan empat di antaranya terjadi di laga tandang.

Getty Images

Leon Avdullahu, Muharrem Jashari, dan Amir Rrahmani semuanya absen dalam kemenangan Kosovo atas Slovakia, sementara Zeki Çelik dan Merih Demiral tidak bisa bermain untuk Turki saat melawan Rumania.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi siaran langsung olahraga lebih seru ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: