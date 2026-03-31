Kosovo
Fadil Vokrri Stadium
Turkiye
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Cara menonton pertandingan Kualifikasi Piala Dunia UEFA antara Kosovo vs Turki hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia UEFA antara Kosovo dan Turki, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Kosovo akan menjamu Turki di Stadiumi Fadil Vokrri pada hari Selasa, dengan tiket ke Piala Dunia FIFA 2026 sebagai taruhannya.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Kosovo vs Turkiye, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASFubo
InggrisAmazon Prime Video Inggris
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton pertandingan Kosovo vs Turkiye dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Lewati pembatasan geografis dengan ExpressVPN!Daftar sekarang

Cara menonton dan streaming langsung Kosovo vs Turkiye secara gratis

 Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Tonton pertandingan Kosovo vs Turki di FuboStart dengan uji coba gratis

Waktu kick-off Kosovo vs Turkiye

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round
Fadil Vokrri Stadium

Pertandingan Kosovo vs Turkiye akan dimulai pada 31 Maret 2026 pukul 15:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Kosovo berada di ambang sejarah, menjamu Turki dalam final play-off kualifikasi Piala Dunia ini di Pristina, dengan pemenangnya akan merebut satu tempat di putaran final 2026.

Kosovo menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia yang luar biasa, secara mengejutkan finis di posisi kedua Grup B. Mereka mengalahkan Slovakia 4-3 dengan cara yang menakjubkan, menahan serangan balik di menit-menit akhir, yang berarti mereka hanya berjarak satu kemenangan lagi dari putaran final Piala Dunia pertama mereka. Tuan rumah tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir di kandang (6 menang, 2 seri), sehingga para penggemar memiliki banyak alasan untuk bermimpi.

Gol penentu kemenangan Ferdi Kadioglu menjadi pembeda saat Turki mengalahkan Rumania dalam pertandingan semifinal yang menegangkan. Tim asuhan Vincenzo Montella hanya menelan satu kekalahan dari enam laga terakhirnya di kandang lawan (4 menang, 1 imbang), termasuk saat menahan juara Eropa Spanyol dengan skor 2-2 di Seville pada bulan November. Mereka akan bertolak dengan keyakinan bahwa mereka mampu memastikan tempat pertama di putaran final Piala Dunia sejak 2002.

Statistik kunci & kabar cedera

Dalam lima pertandingan tandang terakhir Turki di kualifikasi Piala Dunia, setidaknya ada satu gol yang tercipta di setiap babak.

 Assist Arda Güler untuk Turki saat melawan Rumania membuat total kontribusinya dalam mencetak gol selama kampanye kualifikasi Piala Dunia ini menjadi lima (1 gol, 4 assist), dengan empat di antaranya terjadi di laga tandang.

Leon Avdullahu, Muharrem Jashari, dan Amir Rrahmani semuanya absen dalam kemenangan Kosovo atas Slovakia, sementara Zeki Çelik dan Merih Demiral tidak bisa bermain untuk Turki saat melawan Rumania.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Kosovo vs Turkiye

5-3-2

Formasi

4-2-3-1

1
A. Muric
5
L. Dellova
15
M. Vojvoda
21
A. Hajdari
13
K. Hajrizi
19
D. Gallapeni
6
E. Rexhbecaj
8
F. Muslija
20
V. Hodza
11
F. Asllani
18
V. Muriqi
23
U. Cakir
20
F. Kadioglu
18
M. Muldur
14
A. Bardakci
4
S. Akaydin
16
I. Yuksek
11
K. Yildiz
10
H. Calhanoglu
8
A. Guler
9
B. Yilmaz
7
K. Akturkoglu

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Foda

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Montella

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
15/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

Last 3 matches

0

Menang

0

Seri

3

Menang

2

Gol tercipta

12
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/3
Kedua tim mencetak gol
2/3

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Kosovo vs Turkiye hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi siaran langsung olahraga lebih seru ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN Dapatkan Express!