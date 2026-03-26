Italia harus kembali berjuang keras untuk merebut tiket kualifikasi Piala Dunia FIFA pertama mereka sejak 2014 saat menghadapi Irlandia Utara, yang sedang berupaya meraih tiket kualifikasi pertama mereka sejak 1986.

Waktu kick-off Italia vs Irlandia Utara

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round New Balance Arena

Italia vs Irlandia Utara akan dimulai pada 26 Maret 2026 pukul 15:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Untuk ketiga kalinya berturut-turut dalam kualifikasi Piala Dunia, Italia yang empat kali menjadi juara harus melalui babak playoff. Setelah gagal lolos ke putaran final pada 2018 dan 2022, kegagalan di sini tidak akan ditoleransi oleh para pendukung setia mereka. Azzurri gagal lolos secara otomatis tahun ini meskipun memenangkan enam dari delapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia mereka, dan kalah dari Norwegia dalam dua pertandingan lainnya. Kenangan pahit kekalahan di babak playoff melawan Swedia pada 2017 dan Makedonia Utara pada 2022 masih membekas. Namun, Italia memiliki performa dan momentum di pihak mereka, dengan memenangkan lima dari enam pertandingan di bawah asuhan manajer baru Gennaro Gattuso. Mereka juga mencetak setidaknya tiga gol dalam empat dari kemenangan tersebut.

Irlandia Utara bertolak ke Bergamo setelah memenangkan grup Liga Bangsa-Bangsa UEFA meskipun finis ketiga di grup kualifikasi Piala Dunia mereka. Tim asuhan Michael O’Neill akan bertekad mengakhiri penantian 40 tahun untuk mencapai putaran final Piala Dunia, namun dua kekalahan tanpa mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka menandakan adanya masalah di sepertiga akhir lapangan.

Statistik penting & berita cedera

Mateo Retegui telah berkontribusi dalam sembilan gol dalam enam pertandingan internasional terakhirnya (5 gol, 4 assist).

Irlandia Utara hanya memenangkan satu dari sepuluh pertandingan kompetitif terakhir mereka saat bertandang (2 seri, 7 kalah), dengan kemenangan tersebut diraih saat melawan Luksemburg.

Di lini belakang Italia, kapten Napoli Giovanni Di Lorenzo absen, sementara Alessandro Bastoni dan Gianluca Mancini sama-sama mengalami cedera ringan, namun Riccardo Calafiori telah dinyatakan fit untuk bermain setelah mengalami masalah kecil pada final EFL Cup hari Minggu. Gelandang Newcastle Sandro Tonali akan menjalani pemeriksaan sebelum pertandingan dimulai.

Pemain Irlandia Utara, Dan Ballard, juga absen dalam derby Tyne-Wear baru-baru ini dan harus absen dalam laga krusial ini karena cedera otot paha. Conor Bradley dan Jamal Lewis juga absen.

Berita tim & susunan pemain

