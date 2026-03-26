Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
World Cup Qualification UEFA
team-logoItaly
New Balance Arena
team-logoNorthern Ireland
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Kualifikasi Piala Dunia UEFA antara Italia vs Irlandia Utara hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia UEFA antara Italia dan Irlandia Utara, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Italia harus kembali berjuang keras untuk merebut tiket kualifikasi Piala Dunia FIFA pertama mereka sejak 2014 saat menghadapi Irlandia Utara, yang sedang berupaya meraih tiket kualifikasi pertama mereka sejak 1986.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris pertandingan Italia vs Irlandia Utara, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASFubo
InggrisBBC
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara Menonton Pertandingan Italia vs Irlandia Utara dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Waktu kick-off Italia vs Irlandia Utara

Italia vs Irlandia Utara akan dimulai pada 26 Maret 2026 pukul 15:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Untuk ketiga kalinya berturut-turut dalam kualifikasi Piala Dunia, Italia yang empat kali menjadi juara harus melalui babak playoff. Setelah gagal lolos ke putaran final pada 2018 dan 2022, kegagalan di sini tidak akan ditoleransi oleh para pendukung setia mereka. Azzurri gagal lolos secara otomatis tahun ini meskipun memenangkan enam dari delapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia mereka, dan kalah dari Norwegia dalam dua pertandingan lainnya. Kenangan pahit kekalahan di babak playoff melawan Swedia pada 2017 dan Makedonia Utara pada 2022 masih membekas. Namun, Italia memiliki performa dan momentum di pihak mereka, dengan memenangkan lima dari enam pertandingan di bawah asuhan manajer baru Gennaro Gattuso. Mereka juga mencetak setidaknya tiga gol dalam empat dari kemenangan tersebut. 

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYGetty Images

Irlandia Utara bertolak ke Bergamo setelah memenangkan grup Liga Bangsa-Bangsa UEFA meskipun finis ketiga di grup kualifikasi Piala Dunia mereka. Tim asuhan Michael O’Neill akan bertekad mengakhiri penantian 40 tahun untuk mencapai putaran final Piala Dunia, namun dua kekalahan tanpa mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka menandakan adanya masalah di sepertiga akhir lapangan. 

Jamie Donley Northern Ireland Getty Images

Statistik penting & berita cedera

Mateo Retegui telah berkontribusi dalam sembilan gol dalam enam pertandingan internasional terakhirnya (5 gol, 4 assist). 

Irlandia Utara hanya memenangkan satu dari sepuluh pertandingan kompetitif terakhir mereka saat bertandang (2 seri, 7 kalah), dengan kemenangan tersebut diraih saat melawan Luksemburg.

Di lini belakang Italia, kapten Napoli Giovanni Di Lorenzo absen, sementara Alessandro Bastoni dan Gianluca Mancini sama-sama mengalami cedera ringan, namun Riccardo Calafiori telah dinyatakan fit untuk bermain setelah mengalami masalah kecil pada final EFL Cup hari Minggu. Gelandang Newcastle Sandro Tonali akan menjalani pemeriksaan sebelum pertandingan dimulai. 

Pemain Irlandia Utara, Dan Ballard, juga absen dalam derby Tyne-Wear baru-baru ini dan harus absen dalam laga krusial ini karena cedera otot paha. Conor Bradley dan Jamal Lewis juga absen. 

Mateo Retegui Italy IsraelGetty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Italy vs Northern Ireland

ItalyHome team crest

3-5-2

Formasi

5-4-1

Home team crestNIR
1
G. Donnarumma
13
R. Calafiori
21
A. Bastoni
23
G. Mancini
3
F. Dimarco
8
S. Tonali
7
M. Politano
18
N. Barella
5
M. Locatelli
9
M. Retegui
11
M. Kean
23
P. Charles
6
T. Devlin
13
R. McConville
5
T. Hume
22
C. Brown
17
P. McNair
15
J. Devenny
7
E. Galbraith
19
S. Charles
16
A. McCann
14
I. Price

Pemain Pengganti

Manajer

  • G. Gattuso

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. O'Neill

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

ITA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

NIR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Head-to-Head

ITA

Last 5 matches

NIR

3

Menang

2

Seri

0

Menang

8

Gol tercipta

0
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Italia vs Irlandia Utara hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV sudah dilengkapi dengan aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau mem-mirror/cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

