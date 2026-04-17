Sejarah akan tercipta di udara sejuk Reykjavik, di Stadion Laugardalsvollur, saat Inggris turun ke lapangan untuk pertandingan resmi ke-500 mereka yang bersejarah, dengan target memperkuat posisi mereka di puncak Grup A3.

Waktu kick-off Islandia vs Inggris

Pertandingan Islandia vs Inggris dimulai pada 18 Apr pukul 12:30 EST dan 17:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Pertandingan bersejarah ini menampilkan Inggris yang sedang bersemangat tinggi setelah meraih kemenangan besar 1-0 atas Spanyol di Wembley awal pekan ini, hasil yang mengantarkan tim asuhan Sarina Wiegman ke puncak grup kualifikasi. Meskipun The Lionesses telah mengamankan kemenangan 2-0 atas Islandia pada bulan Maret di City Ground, perjalanan ke Reykjavik menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda, terutama karena tuan rumah baru saja meraih kemenangan yang membangkitkan semangat.

Islandia telah terbukti sebagai lawan yang tangguh, dan mereka akan berupaya memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah untuk mengganggu upaya Inggris meraih tiket otomatis ke Brasil 2027. Dengan hanya juara grup yang dijamin lolos langsung ke putaran final, Inggris menyadari bahwa hasil kurang dari tiga poin dapat membuka peluang bagi Spanyol untuk merebut kembali posisi teratas.

Statistik kunci & berita cedera

Data statistik menyoroti periode dominasi Inggris, yang tampil solid di lini belakang sepanjang fase awal kampanye ini, termasuk saat mereka berhasil mencatatkan clean sheet dalam laga tandang sebelumnya. Di sisi cedera, tim Lionesses harus menghadapi beberapa absen penting; Alex Greenwood terpaksa mundur dari skuad awal pekan ini akibat cedera otot ringan, bergabung dengan Niamh Charles dan Beth Mead yang sudah lama absen.

Islandia juga harus tampil maksimal di lini pertahanan untuk menahan Georgia Stanway, yang mencetak gol pada pertemuan terakhir, dan Lauren Hemp, yang sedang dalam performa kelas dunia setelah mencetak gol penentu kemenangan melawan Spanyol. Jika Islandia mampu mengatasi tekanan di awal pertandingan dan memanfaatkan lini belakang Inggris yang telah dirombak, mereka mungkin bisa menemukan terobosan yang tidak mereka miliki di Nottingham.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

ISL Last 1 matches ENG 0 Menang 0 Seri 1 Menang England 2 - 0 Iceland 0 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

