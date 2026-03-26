Denmark akan menjamu Makedonia Utara di Stadion Parken dalam laga semifinal play-off Piala Dunia. Tim tuan rumah lolos setelah finis di bawah Skotlandia di grup mereka, sementara tim tamu mampu bersaing ketat melawan Wales dan Belgia meski hanya menelan satu kekalahan dalam delapan laga kualifikasi.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Denmark vs Makedonia Utara, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Denmark vs Makedonia Utara

Denmark vs Makedonia Utara akan dimulai pada 26 Maret pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Denmark memasuki pertandingan ini setelah dua hasil yang mengecewakan, dan meskipun memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, mereka sadar bahwa kepercayaan diri mereka sedang tidak berada di puncaknya. Namun, skuad ini memiliki banyak pemain berkualitas dan akan bertekad untuk berjuang demi mendapatkan tempat di Piala Dunia.

Makedonia Utara juga datang dalam tekanan, terutama setelah kekalahan telak 7-1 dari Wales pada laga terakhir mereka. Malam itu sungguh berat bagi Red Lynxes, dan bertanding di kandang lawan membuat tantangan ini semakin berat. Mereka harus menunjukkan ketangguhan dan respons yang kuat agar tetap bersaing.

Pemain yang patut diperhatikan

Getty Images

Denmark akan mengandalkan Rasmus Hojlund untuk memimpin lini depan. Pemain berusia 23 tahun ini telah menunjukkan konsistensi untuk tim nasional, mencetak lima gol dalam kampanye kualifikasi ini dan membuktikan dirinya sebagai ancaman serangan yang dapat diandalkan. Kemampuannya untuk tampil maksimal di momen-momen penting menjadikannya salah satu pemain yang patut diperhatikan.

Bagi Makedonia Utara, Bojan Miovski memikul tanggung jawab yang besar. Ia menjadi satu-satunya pencetak gol dalam pertandingan terakhir mereka, dan meskipun itu tidak cukup untuk mengubah hasil, hal itu menegaskan pentingnya perannya bagi tim. Melawan Denmark, ia akan berusaha meningkatkan permainannya dan memberikan timnya peluang untuk bertarung.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 2 J. Andersen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

DEN Last 1 matches MKD 0 Menang 0 Seri 1 Menang North Macedonia 3 - 0 Denmark 0 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

