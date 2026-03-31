Italia dan Bosnia dan Herzegovina sama-sama mengejar impian yang sama: satu tempat di Piala Dunia 2026. Setelah 12 tahun penuh kekecewaan, kedua tim kini akan bertarung di final babak playoff yang berpotensi mengakhiri penantian tersebut.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Italia, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Bosnia dan Herzegovina vs Italia

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round Bilino Polje Stadium

Bosnia dan Herzegovina vs Italia akan dimulai pada pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Italia berada di bawah tekanan besar menjelang babak playoff ini. Setelah absen di dua Piala Dunia terakhir, Azzurri menyadari betapa pentingnya pertandingan ini. Mereka memang empat kali juara dunia dan juara Euro 2021 yang ditunda, namun penampilan terakhir mereka di panggung dunia terjadi pada tahun 2014.

Ini adalah kampanye kualifikasi ketiga berturut-turut yang berakhir dengan mereka di babak playoff. Kekalahan menyakitkan dari Swedia dan Makedonia Utara masih membekas, meskipun mereka berhasil mengalahkan Irlandia Utara di semifinal Kamis lalu. Pertandingan itu tidak berjalan mulus - setelah babak pertama yang menegangkan di Bergamo, gol-gol di babak kedua dari Sandro Tonali dan Moise Kean akhirnya memastikan kemenangan.

Perjalanan Italia menuju babak ini cukup rumit. Meskipun memenangkan setiap pertandingan lain di Grup I, mereka mengalami kekalahan telak dua kali melawan Norwegia, masing-masing dengan selisih tiga gol. Hal itu memperlihatkan kelemahan pertahanan mereka, namun di bawah asuhan Gennaro Gattuso, yang menggantikan Luciano Spalletti pada September lalu, mereka setidaknya telah menemukan sentuhan mencetak gol, dengan rata-rata lebih dari dua gol per pertandingan. Gattuso sendiri tahu apa yang dibutuhkan, setelah mengangkat trofi Piala Dunia sebagai pemain dua puluh tahun lalu. Kini ia harus memimpin timnya melewati Bosnia.

Getty Images

Sementara itu, Bosnia dan Herzegovina sedang mengejar penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2014. Mereka hanya pernah mengalahkan Italia sekali sebelumnya, yaitu kemenangan 2-1 dalam pertandingan persahabatan pada tahun 1996, tetapi mereka tiba di sini dengan momentum yang baik. Dalam pertandingan semifinal melawan Wales, Edin Džeko menyamakan kedudukan sebelum mereka berhasil menahan saraf mereka dalam adu penalti di Cardiff.

Perjalanan kualifikasi mereka nyaris saja membawa kesuksesan otomatis. Gol yang kebobolan di menit-menit akhir saat melawan Austria pada bulan November membuat mereka harus membayar mahal, sehingga terpaksa harus melalui babak playoff. Kini, di tengah cuaca yang sangat dingin dan dukungan penonton tuan rumah yang sangat antusias di Zenica, mereka berharap keunggulan sebagai tuan rumah dapat membalikkan keadaan—meski mereka berada 58 peringkat di bawah Italia dalam daftar peringkat FIFA.

Satu kemenangan lagi bagi salah satu tim, dan itu berarti tiket ke Piala Dunia 2026. Bagi Italia, ini tentang mengakhiri tahun-tahun penuh frustrasi. Bagi Bosnia, ini tentang menciptakan sejarah.

Statistik penting & berita cedera

Italia kehilangan beberapa nama besar bulan ini. Kapten Giovanni Di Lorenzo absen, dan Federico Chiesa dari Liverpool juga tidak akan bermain. Di sisi positif, Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini, dan Riccardo Calafiori telah pulih dari cedera ringan dan siap bermain. Namun, Gianluca Scamacca masih mengalami masalah otot adductor.

Bosnia juga memiliki pemain yang absen. Dennis Hadzikadunic dari Sampdoria adalah yang paling menonjol, sementara pemain Sturm Graz, Emir Karic, Arjan Malic, dan Jusuf Gazibegovic tidak masuk dalam skuad.

Jika melihat pertemuan sebelumnya, Italia lebih unggul. Mereka telah memenangkan empat dari enam pertemuan antara kedua tim, termasuk kemenangan 2-0 di Nations League pada 2020 dan kemenangan 1-0 dalam pertandingan persahabatan tahun lalu.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

