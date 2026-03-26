Kaledonia Baru dan Jamaika akan bertanding untuk pertama kalinya di Estadio Akron, Meksiko, dengan kedua tim berupaya mendekati tiket ke Piala Dunia 2026.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris antara New Caledonia vs Jamaika, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton New Caledonia vs Jamaika dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

Waktu kick-off Kaledonia Baru vs Jamaika

Pertandingan New Caledonia vs Jamaika akan dimulai pada 27 Maret pukul 10:00 EST dan 03:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Bagi Kaledonia Baru, impian untuk lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan—mereka hanya butuh dua kemenangan lagi. Wilayah Prancis ini, yang bergabung dengan FIFA pada awal tahun 2000-an, pernah nyaris lolos sebelumnya; mereka mampu menahan All Whites hampir sepanjang pertandingan kualifikasi sebelum kebobolan tiga gol di menit-menit akhir. Johann Sidaner telah memimpin proyek ini sejak 2022, meninggalkan peran sebagai pelatih tim muda di Nantes untuk memimpin tim dari pulau kecil ini. Berada di peringkat ke-150 FIFA, dengan sebagian besar pemainnya berkompetisi di level lokal atau divisi bawah Prancis, kemajuan mereka akan menjadi kisah underdog sejati. Mereka datang ke pertandingan ini setelah memenangkan dua dari tiga laga internasional terakhir, termasuk kemenangan 2-0 atas Gibraltar pada Oktober, dan ini akan menjadi pertemuan keempat mereka dengan lawan dari CONCACAF setelah kekalahan sebelumnya dari Martinique.

Getty Images

Perjalanan Jamaika melalui kualifikasi tidak semulus yang diharapkan. Mereka membuka putaran ketiga dengan dua kemenangan telak, mencetak enam gol tanpa balas, namun kemudian kehilangan poin dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka dan gagal meraih posisi teratas. Setelah pengunduran diri Steve McClaren pasca hasil imbang tanpa gol melawan Curaçao pada November, federasi menunjuk Rudolph Speid untuk membawa mereka kembali ke putaran final untuk pertama kalinya sejak 1998. Meskipun mereka tidak berhasil lolos secara langsung musim dingin lalu, Reggae Boyz tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, hanya kebobolan sekali dan mencatatkan clean sheet berturut-turut, termasuk kemenangan 1-0 atas Grenada pada Januari.

Statistik utama & berita cedera

Kaledonia Baru harus bermain tanpa gelandang Pierre Bako, yang sedang menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Jamaika kembali diperkuat Leon Bailey, yang absen dalam laga kualifikasi melawan Curaçao karena cedera paha, meskipun Michail Antonio tidak akan tampil pada jendela transfer ini setelah pindah ke Qatar bulan lalu akibat cedera yang dideritanya dalam kecelakaan mobil.

Pertemuan ini juga menambah sejarah Jamaika melawan lawan-lawan dari Oseania - mereka telah menghadapi tim-tim dari wilayah tersebut empat kali, semuanya dalam pertandingan persahabatan, dengan dua kali menang atas Selandia Baru dan dua kali kalah dari Australia. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada Februari 2012, ketika mereka meraih kemenangan tandang 3–2 atas Selandia Baru.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

NordVPN

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: