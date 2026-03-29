Cara menonton pertandingan Gujarat Titans vs Rajasthan Royals hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Di sini Anda bisa menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, karena GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Stadion Narendra Modi siap menjadi tuan rumah pertandingan seru saat Gujarat Titans (GT) menjamu Rajasthan Royals (RR) pada 4 April 2026. Pertandingan ke-9 musim ini memiliki arti penting, karena menandai pertandingan kandang pertama bagi Titans di Ahmedabad. Dengan kedua tim yang menampilkan kepemimpinan yang diperbarui dan tambahan pemain-pemain terkenal dari lelang besar-besaran baru-baru ini, Battle of the West menjanjikan pertarungan taktis yang luar biasa antara dua franchise modern paling konsisten di liga.

Gujarat Titans, yang dipimpin oleh Shubman Gill yang produktif, memasuki musim ini dengan skuad yang dibangun atas dasar kontinuitas dan kekuatan eksplosif. Retensi Sai Sudharsan, pemenang Orange Cap 2025, bersama dengan penambahan legenda Jos Buttler—yang secara mencolok akan menghadapi tim lamanya di sini—menciptakan pasangan pembuka yang mungkin paling tangguh di liga. Dengan Ashish Nehra yang tetap menjabat sebagai pelatih kepala dan legenda Matthew Hayden yang bergabung sebagai pelatih batting, GT akan berusaha memanfaatkan pemahaman mendalam mereka terhadap kondisi Ahmedabad untuk mendominasi dengan serangan bowling yang dipimpin oleh Rashid Khan dan Mohammed Siraj.

Rajasthan Royals, di sisi lain, telah memasuki era baru yang berani di bawah kapten Riyan Parag. Setelah kepergian Sanju Samson, Royals mempercayakan all-rounder muda ini untuk memimpin tim yang seimbang yang dilatih oleh Kumar Sangakkara. Skuad RR tetap menjadi kekuatan bowling, menampilkan kecerdikan Ravindra Jadeja dan ayunan Sam Curran, keduanya merupakan rekrutan besar yang dimaksudkan untuk memberikan faktor X di overs tengah. Bagi Royals, kuncinya adalah menavigasi serangan awal dari para pacer GT agar para finisher di urutan tengah mereka dapat memanfaatkan lapangan luar yang luas di stadion kriket terbesar di dunia.

Waktu mulai pertandingan Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

🏟️ Tempat: Stadion Narendra Modi, Ahmedabad ⏰ Waktu Mulai: 19.30 WIB

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini mulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ termasuk tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan penonton menonton banyak acara langsung di berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan mengunduh dan menonton olahraga langsung di mana saja, dan tersedia di iPhone, iPad, dan Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung melalui NOW TV. Tersedia berbagai pilihan langganan untuk penggemar olahraga, termasuk ‘Day Membership’Olahraga, yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ Sports dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, namun berlaku selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan akan diperbarui otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dikenakan biaya 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk jangka waktu minimal 12 bulan. Setelah jangka waktu minimal 12bulan, langganan akan diperpanjang secara otomatis sebesar £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah penyiar khusus kriket, dan merupakan rumah eksklusif IPL di AS. Di sini, Anda akan menemukan streaming pertandingan langsung dan rekaman, sehingga memungkinkan para penggemar untuk mengikuti aksi saat itu terjadi. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan terperinci, komentar, dan sorotan, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, menawarkan akses ke IPL dan berbagai macam olahraga. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk 'Fubo Sports' yang baru, dengan harga $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara efisien dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya mulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket di TV. Jika Anda tidak memiliki Fox dan tidak ingin berlangganan, spesialis streaming olahraga Kayo Sports juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Tersedia dua opsi paket berlangganan. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai semua detailnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket tingkat pemula, yang dirancang untuk pemirsa individu.

Harga: $29,99 per bulan

$29,99 per bulan Streaming Bersamaan: 1 layar sekaligus

1 layar sekaligus Kualitas Video: Definisi Tinggi (hingga 1080p)

Definisi Tinggi (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 cabang olahraga, SplitView (tonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa kontrak berlangganan.

Kayo Premium

Ini adalah paket kelas atas, yang ditujukan untuk rumah tangga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

$45,99 per bulan Streaming Bersamaan: 2 layar sekaligus

2 layar sekaligus Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua yang ada di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu streaming bersamaan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

🛜 Tonton IPL 2026 dari mana saja dengan VPN

Jika Anda tidak dapat menonton pertandingan IPL secara langsung di wilayah Anda atau sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati pembatasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

