Galatasaray dan Liverpool akan bertanding di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Istanbul.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Galatasaray vs Liverpool, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Galatasaray vs Liverpool dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Galatasaray vs Liverpool

Champions League - Final Stage Rams Global Stadyumu

Galatasaray vs Liverpool akan dimulai pada 10 Mar 2026 pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Galatasaray berhasil melaju ke babak playoff setelah melalui pertandingan yang penuh aksi melawan Juventus, menang dengan skor agregat 7-5 setelah perpanjangan waktu meskipun kalah 3-2 pada leg kedua. Mereka dalam performa yang baik di kompetisi domestik, memimpin klasemen Turkish Super Lig dengan selisih empat poin.

Liverpool tiba di RAMS Park setelah dua kali menghadapi Wolverhampton Wanderers, kalah 2-1 di Premier League pada 3 Maret sebelum menang 3-1 di Piala FA pada Jumat.

Getty Images

Tuan rumah tampaknya akan menurunkan duet gelandang tangguh berupa mantan pemain Arsenal Lucas Torreira dan mantan bintang Southampton dan Wolves Mario Lemina.

Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Galatasaray telah mencetak setidaknya tiga gol dalam delapan dari 13 pertandingan terakhir mereka di RAMS Park di Eropa, meskipun mereka hanya mencatatkan satu clean sheet dalam delapan pertandingan terakhir di stadion tersebut.

Alexander Isak dan Conor Bradley adalah dua pemain Liverpool yang absen karena cedera. Dengan kembalinya Florian Wirtz, pemain Jerman itu mungkin akan ditempatkan di posisi sayap untuk mengakomodasi Dominik Szoboszlai sebagai nomor 10.

Getty Images

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Galatasaray vs Liverpool hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: