Crystal Palace kembali beraksi di ajang Eropa pekan ini, bertandang ke Florence untuk leg kedua babak perempat final Conference League melawan Fiorentina. Baru seminggu yang lalu di London Selatan, Palace berhasil menempatkan diri dalam posisi yang menguntungkan berkat kemenangan telak, dan kini mereka bertekad untuk menyelesaikan tugas di Stadio Artemio Franchi.

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Fiorentina vs Crystal Palace akan dimulai pada 16 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Fiorentina akan menjalani leg kedua babak perempat final dalam situasi yang belum pernah mereka alami sebelumnya, yakni harus membalikkan ketertinggalan 3-0 di kompetisi Eropa. Meskipun telah dua kali menjadi finalis dan tiga kali mencapai semifinal di Liga Konferensi, mereka belum pernah kalah di tahap ini hingga saat ini, dan sejarah menunjukkan bahwa mereka selalu kesulitan saat harus mengejar ketertinggalan sebesar ini. Dari 11 pertandingan perempat final Eropa, mereka telah memenangkan 10, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat melawan Celtic pada tahun 1970.

Para pendukung mereka tahu peluang berpihak pada lawan, meski tim berhasil meraih kemenangan 1-0 yang membangkitkan semangat atas Lazio akhir pekan lalu. Hasil itu membuat mereka unggul delapan poin dari zona degradasi di Serie A, namun melawan Palace, mereka membutuhkan pemain penyerang untuk tampil lebih baik.

Bagi Crystal Palace, ini adalah wilayah baru. Mereka belum pernah membawa keunggulan leg pertama sebesar ini ke dalam pertandingan Eropa, dan penampilan mereka di London Selatan telah mempersiapkan mereka dengan baik. Ismaila Sarr sangat efektif di babak gugur, mencetak empat dari enam golnya di kompetisi ini sejak Februari, termasuk dua gol melawan AEK Larnaca dan satu lagi melawan Fiorentina. Performa Palace juga meningkat secara keseluruhan, dengan hanya satu kekalahan dalam 10 pertandingan terakhir mereka setelah masa sulit di musim dingin.

Dengan pengalaman Oliver Glasner di kompetisi Eropa sebagai panduan, Palace akan berusaha mengelola leg kedua dengan hati-hati, menyeimbangkan keinginan untuk memperbesar keunggulan dengan kebutuhan untuk mempertahankan apa yang sudah mereka miliki.

Statistik kunci & berita cedera

Fiorentina harus bermain tanpa Dodo pada leg kedua setelah ia menerima kartu kuning pada pertemuan pertama. Sementara itu, Moise Kean, yang telah mencetak delapan gol di Serie A musim ini, diragukan tampil karena mengalami cedera betis, dan baik Fabiano Parisi maupun Niccolo Fortini belum pasti bisa diturunkan. Tariq Lamptey dipastikan absen karena cedera lutut.

Skuad Palace terlihat dalam kondisi yang lebih baik, meskipun Eddie Nketiah absen karena masalah paha dan Cheick Doucoure masih absen dalam jangka panjang, karena belum bermain sejak Januari 2025. Evann Gueessand juga mengalami cedera ringan.

Rekor historis menguntungkan Palace, karena Fiorentina belum pernah menang dalam empat pertemuan terakhir mereka dengan klub-klub Inggris, dengan tiga kekalahan dan satu hasil imbang.

FIO Last 1 matches CRY 0 Menang 0 Seri 1 Menang Crystal Palace 3 - 0 Fiorentina 0 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Fiorentina vs Crystal Palace hari ini

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: