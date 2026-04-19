Sorotan kini beralih ke Swiss, di mana Stade de la Tuiliere menjadi tuan rumah Final UEFA Youth League, tempat para talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola Eropa dari Club Brugge dan Real Madrid akan bertarung untuk mengukir nama mereka dalam sejarah.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Club Brugge U19 vs Real Madrid U19, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Club Brugge U19 vs Real Madrid U19

Club Brugge U19 vs Real Madrid U19 akan dimulai pada 20 Apr pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Final ini merupakan puncak dari sepak bola akademi, yang mempertemukan dua tim yang telah melalui perjalanan berat untuk mencapai Lausanne. Tim Juvenil A Real Madrid datang dengan momentum yang kuat, setelah berhasil lolos melalui kemenangan dramatis lewat adu penalti atas Paris Saint-Germain di babak semifinal. Tim asuhan Alvaro Lopez telah menunjukkan ketangguhan luar biasa sepanjang babak sistem gugur, mengalahkan tim-tim papan atas seperti Chelsea dan Sporting CP, dan kini mereka berada di ambang kejayaan di tingkat domestik maupun kontinental.

Yang menghalangi jalan mereka adalah tim Club Brugge yang sangat disiplin, yang telah melampaui ekspektasi dengan serangkaian penampilan mengesankan. Tim asal Belgia ini terbukti menjadi mimpi buruk taktis bagi lawan-lawannya, dengan mengandalkan struktur yang kompak dan transisi cepat yang telah mengalahkan beberapa favorit turnamen. Dengan trofi yang dipertaruhkan, kedua tim diperkirakan akan memberikan segalanya di lapangan dalam pertandingan yang menjanjikan pertarungan taktis berisiko tinggi dan intensitas tinggi.

Statistik kunci & berita cedera

Secara statistik, pertandingan ini merupakan kontras dalam gaya; Real Madrid mengandalkan aksi heroik di menit-menit akhir dan serangan yang tajam serta mengalir, yang secara konsisten mencetak gol saat tekanan paling tinggi. Kemampuan mereka untuk bangkit dari keterpurukan terlihat jelas dalam gol penyama kedudukan melawan PSG, yang menonjolkan tingkat kedewasaan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Sebaliknya, Club Brugge membangun kesuksesan mereka atas dasar pertahanan yang kokoh, dengan hanya kebobolan sedikit gol sepanjang babak sistem gugur dan tetap mempertahankan formasi mereka bahkan di bawah tekanan yang terus-menerus.

Dari segi susunan pemain, Real Madrid akan mengandalkan Javi Navarro untuk melanjutkan penampilan gemilangnya di bawah mistar gawang setelah penampilannya yang menonjol di semifinal, sementara kondisi kebugaran skuad tetap menjadi perhatian utama menyusul beban fisik yang ditanggung selama 120 menit melawan PSG. Club Brugge melangkah ke final dengan kondisi pemain yang relatif prima dan keunggulan skuad yang lebih segar, karena mereka terhindar dari kondisi adu penalti yang melelahkan seperti yang dialami lawan. Kedua manajer diperkirakan akan menurunkan susunan pemain terkuat mereka, dengan ketersediaan pemain kunci yang kreatif kemungkinan besar akan menjadi penentu dalam pertandingan di mana kesalahan pertahanan akan langsung dihukum.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

CBR Last 2 matches RLM 0 Menang 1 Seri 1 Menang Club Brugge U19 2 - 2 Real Madrid U19

Real Madrid U19 3 - 0 Club Brugge U19 2 Gol tercipta 5 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

