Kota bersejarah Sevilla bersiap menyaksikan pertandingan akbar di Estadio de La Cartuja, tempat Atlético Madrid dan Real Sociedad akan bertarung di bawah sorotan lampu untuk memperebutkan gelar Copa del Rey edisi ke-124.

Waktu kick-off Atletico Madrid vs Real Sociedad

Copa del Rey - Estadio de La Cartuja

Atletico Madrid vs Real Sociedad akan dimulai pada 18 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Pertandingan final ini sarat dengan nuansa takdir bagi kedua tim, sekaligus menjadi peluang besar untuk mengamankan gelar domestik di tengah musim yang melelahkan. Atlético Madrid memasuki laga ini dengan semangat yang sangat tinggi setelah menyingkirkan Barcelona dari Liga Champions awal pekan ini, membuktikan bahwa gaya permainan bertahan yang menjadi ciri khas Diego Simeone tetap sekuat biasanya.

Namun, mereka akan menghadapi tim Real Sociedad yang telah menjadi duri dalam daging bagi raksasa-raksasa tradisional Spanyol. La Real telah beristirahat dan mempersiapkan diri untuk momen ini sementara Atleti berjuang dalam pertempuran Eropa di tengah pekan, dan keunggulan fisik tersebut bisa menjadi penentu. Para penggemar bisa mengharapkan sebuah mahakarya taktis - Simeone kemungkinan akan berusaha menahan tekanan dan menyerang melalui serangan balik, sementara tim asuhan Imanol Alguacil akan mengandalkan lini tengah mereka yang dinamis untuk mencoba menemukan celah di tembok merah-putih.

Statistik kunci & berita cedera

Narasi menjelang laga di Seville sangat dipengaruhi oleh kondisi kebugaran para pemain kunci setelah jadwal April yang melelahkan. Atletico terus memantau kiper Jan Oblak, yang sedang berjuang melawan cedera ringan, meskipun penampilan heroik Juan Musso dalam laga-laga terakhir menjadi jaring pengaman yang solid jika diperlukan.

Di sisi lain, Real Sociedad mendapat dorongan signifikan karena Yangel Herrera kembali berlatih minggu ini setelah cedera soleus; meskipun ia mungkin belum fit untuk menjadi starter, ia bisa menjadi senjata penting dari bangku cadangan.

Secara statistik, Atleti sedang memburu gelar Copa ke-11 mereka dan yang pertama sejak 2013, sementara Real Sociedad berupaya mengulangi keajaiban mereka pada 2020. Mengingat pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung sangat ketat, tidak akan mengejutkan jika pertandingan kali ini membutuhkan waktu lebih dari 90 menit untuk menentukan pemenangnya.

Berita tim & susunan pemain

