Goal.com
Live
Copa del Rey
team-logoAtletico Madrid
Estadio de La Cartuja
team-logoReal Sociedad
Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan final Copa del Rey antara Atlético Madrid vs Real Sociedad hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Atletico Madrid vs Real Sociedad
Atletico Madrid
Real Sociedad
Copa del Rey

Cara menonton pertandingan final Copa del Rey antara Atlético Madrid dan Real Sociedad, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Kota bersejarah Sevilla bersiap menyaksikan pertandingan akbar di Estadio de La Cartuja, tempat Atlético Madrid dan Real Sociedad akan bertarung di bawah sorotan lampu untuk memperebutkan gelar Copa del Rey edisi ke-124.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Atletico Madrid vs Real Sociedad, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASFubo
InggrisPremier Sports
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Sub-SaharaStarTimes World Football
Timur TengahMBC Shahid

Cara menonton pertandingan Atletico Madrid vs Real Sociedad dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Atletico Madrid vs Real Sociedad

crest
Copa del Rey - Copa del Rey
Estadio de La Cartuja

Atletico Madrid vs Real Sociedad akan dimulai pada 18 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Pertandingan final ini sarat dengan nuansa takdir bagi kedua tim, sekaligus menjadi peluang besar untuk mengamankan gelar domestik di tengah musim yang melelahkan. Atlético Madrid memasuki laga ini dengan semangat yang sangat tinggi setelah menyingkirkan Barcelona dari Liga Champions awal pekan ini, membuktikan bahwa gaya permainan bertahan yang menjadi ciri khas Diego Simeone tetap sekuat biasanya.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images

Namun, mereka akan menghadapi tim Real Sociedad yang telah menjadi duri dalam daging bagi raksasa-raksasa tradisional Spanyol. La Real telah beristirahat dan mempersiapkan diri untuk momen ini sementara Atleti berjuang dalam pertempuran Eropa di tengah pekan, dan keunggulan fisik tersebut bisa menjadi penentu. Para penggemar bisa mengharapkan sebuah mahakarya taktis - Simeone kemungkinan akan berusaha menahan tekanan dan menyerang melalui serangan balik, sementara tim asuhan Imanol Alguacil akan mengandalkan lini tengah mereka yang dinamis untuk mencoba menemukan celah di tembok merah-putih.

Statistik kunci & berita cedera

Narasi menjelang laga di Seville sangat dipengaruhi oleh kondisi kebugaran para pemain kunci setelah jadwal April yang melelahkan. Atletico terus memantau kiper Jan Oblak, yang sedang berjuang melawan cedera ringan, meskipun penampilan heroik Juan Musso dalam laga-laga terakhir menjadi jaring pengaman yang solid jika diperlukan. 

Di sisi lain, Real Sociedad mendapat dorongan signifikan karena Yangel Herrera kembali berlatih minggu ini setelah cedera soleus; meskipun ia mungkin belum fit untuk menjadi starter, ia bisa menjadi senjata penting dari bangku cadangan. 

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images

Secara statistik, Atleti sedang memburu gelar Copa ke-11 mereka dan yang pertama sejak 2013, sementara Real Sociedad berupaya mengulangi keajaiban mereka pada 2020. Mengingat pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung sangat ketat, tidak akan mengejutkan jika pertandingan kali ini membutuhkan waktu lebih dari 90 menit untuk menentukan pemenangnya.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Atletico Madrid vs Real Sociedad

Atletico MadridHome team crest

4-4-1-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestRSO
1
J. Musso
3
M. Ruggeri
18
M. Pubill
16
N. Molina
24
R. Le Normand
14
M. Llorente
6
Koke
22
A. Lookman
20
G. Simeone
7
A. Griezmann
19
J. Alvarez
13
U. Marrero
31
J. Martin
17
S. Gomez
16
D. Caleta-Car
2
J. Aramburu
23
B. Mendez
8
B. Turrientes
11
G. Guedes
18
C. Soler
24
L. Sucic
10
M. Oyarzabal

4-2-3-1

RSOAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Simeone

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Matarazzo

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

ATM
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

RSO
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

ATM

Last 5 matches

RSO

3

Menang

2

Seri

0

Menang

11

Gol tercipta

4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan Atletico Madrid vs Real Sociedad hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

