Trofi menjadi taruhannya saat Arsenal dan Manchester City saling berhadapan di Wembley dalam final Carabao Cup.

Waktu kick-off Arsenal vs Manchester City

Arsenal vs Manchester City akan dimulai pada 22 Maret pukul 11:30 EST dan 16:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Arsenal bertolak ke Wembley untuk mengejar gelar Piala Liga pertama mereka dalam lebih dari 30 tahun. The Gunners belum pernah mengangkat trofi tersebut sejak April 1993, dan enam kekalahan di final sejak saat itu — termasuk satu kekalahan melawan Manchester City pada 2018 — hanya semakin memperdalam rasa frustrasi. Namun, kali ini, tim asuhan Mikel Arteta memiliki peluang untuk mengakhiri masa paceklik yang panjang itu.

Perjalanan menuju final tidak mulus, tetapi Arsenal berhasil mengalahkan Port Vale, Brighton, Crystal Palace, dan Chelsea, dengan gol Kai Havertz di semifinal memicu perayaan yang meriah. Bagi Arteta, ini adalah kesempatan lain untuk meraih trofi hampir enam tahun setelah membawa klub meraih gelar Piala FA dalam final pertamanya. Kemenangan di sini akan menjadikannya manajer Arsenal pertama yang memenangkan dua final piala besar pertamanya.

Sejarah memberikan dorongan: Arteta belum pernah kalah di Wembley dalam delapan penampilannya sebagai pemain atau manajer. Performa tim juga mendukung, dengan Arsenal memimpin klasemen Liga Premier dengan selisih sembilan poin.

Sementara itu, City datang dengan rasa frustrasi mereka sendiri. Harapan mereka di Liga Champions telah diakhiri oleh Real Madrid. Di level domestik, mereka masih memiliki Piala FA dan liga untuk diperjuangkan, tetapi satu kemenangan dalam lima pertandingan telah membuat musim ini terasa goyah.

Statistik kunci & kabar cedera

Bagi Arsenal, Jurrien Timber (pergelangan kaki) dan kapten Martin Ødegaard (lutut) masih diragukan, sementara Mikel Merino dipastikan absen. Eberechi Eze, yang sempat membuat para pendukung khawatir saat melawan Leverkusen, kemungkinan akan mendapat lampu hijau untuk bermain.

Di sisi lain, masalah betis Josko Gvardiol adalah satu-satunya kekhawatiran City terkait kebugaran, tetapi Pep Guardiola tidak akan bisa memainkan Marc Guehi yang didatangkan pada Januari, karena ia tidak memenuhi syarat untuk final ini.

Momentum berpihak pada The Gunners: tak terkalahkan dalam 14 pertandingan, baru saja meraih kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen yang memastikan lolosnya mereka ke babak 16 besar Liga Champions dan menandai enam kemenangan dalam tujuh laga terakhir mereka.

Namun, sejarah berpihak pada City. Mereka telah memenangkan delapan dari sembilan final Piala Liga, termasuk tujuh kali berturut-turut sejak 1974. Guardiola kini berada di ambang menjadi manajer pertama yang mengangkat trofi tersebut lima kali.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 23 M. Merino Cedera dan Larangan Bermain 24 J. Gvardiol

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

