Babak 16 Besar Piala Champions CONCACAF 2026 berlanjut dengan Cincinnati menjamu raksasa Meksiko Tigres di Stadion TQL.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris pertandingan FC Cincinnati vs Tigres, serta informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton FC Cincinnati vs Tigres dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off FC Cincinnati vs Tigres

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup TQL Stadium

FC Cincinnati vs Tigres akan dimulai pada 12 Mar 2026 pukul 20:00 EST.

Ringkasan pertandingan

Pertandingan leg pertama babak 16 besar CONCACAF Champions Cup ini mempertemukan Cincinnati yang sedang kesulitan melawan Tigres yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan besar di Liga MX.

Cincinnati sedang dalam performa buruk di MLS, mengalami kekalahan berturut-turut, terakhir melawan Toronto. Gelandang serang Brasil Evander kembali dari cedera dalam pertandingan tersebut, yang menjadi dorongan tepat waktu bagi Orange & Blue, yang gagal mencetak gol dalam dua pertandingan MLS berturut-turut.

Tigres tiba di Ohio dengan semangat tinggi setelah mengalahkan rival sekota Monterrey 1-0 dalam Clásico Regiomontano pada Sabtu. Striker legendaris Prancis André-Pierre Gignac, kini berusia 40 tahun, masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol tunggal secara dramatis di waktu tambahan.

Statistik kunci & berita cedera

Kristian Fletcher dari Cincinnati absen karena cedera ligamen cruciate jangka panjang.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain FC Cincinnati vs Tigres Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Noonan Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer G. Pizarro

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

CIN Last 2 matches TIG 0 Menang 1 Seri 1 Menang Tigres 3 - 1 FC Cincinnati

FC Cincinnati 1 - 1 Tigres 2 Gol tercipta 4 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton FC Cincinnati vs Tigres hari ini

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: