Feyenoord bertolak ke Rat Verlegh Stadion dengan target memperkuat posisinya di peringkat kedua, sementara tuan rumah berjuang untuk menghindari zona degradasi.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan NAC Breda vs Feyenoord, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off NAC Breda vs Feyenoord

Eredivisie - Eredivisie Rat Verlegh Stadion

NAC Breda vs Feyenoord akan dimulai pada 8 Mar pukul 10:45 EST dan 15:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Upaya awal Feyenoord untuk menantang PSV telah meredup, dengan para pemimpin kini jauh di luar jangkauan. Hal ini membuat Robin van Persie dan timnya fokus untuk mengamankan posisi kedua. Gol menjadi lebih sulit diraih, namun kemenangan atas Utrecht, Go Ahead Eagles, dan Telstar baru-baru ini memberikan dorongan sebelum Twente menghentikan laju mereka dengan kekalahan 2–0. Sejak akhir Januari, Feyenoord hanya mencetak lima gol dalam enam pertandingan dan hanya satu kemenangan tandang dalam lima pertandingan terakhir, meskipun total 20 poin dari 12 pertandingan masih menempati peringkat kedua di liga.

Getty Images

NAC Breda, di sisi lain, sedang berjuang untuk bertahan. Enam poin dari empat pertandingan terakhir mereka telah menjaga mereka di posisi playoff, meskipun kekalahan telak dari Telstar terasa menyakitkan. Kemenangan tipis atas Heracles dan Volendam terbukti krusial, dan performa kandang mereka memberikan sedikit harapan: 15 poin dari 13 pertandingan dengan hanya 18 gol kebobolan menunjukkan mereka bisa tangguh di Rat Verlegh Stadion.

Statistik kunci & berita cedera

NAC Breda harus bermain tanpa Leo Greiml dan Moussa Soumano, yang keduanya absen karena cedera.

Situasi Feyenoord bahkan lebih sulit, dengan daftar absen yang panjang termasuk Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste, Malcolm Jeng, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Givairo Read, Oussama Targhalline, Shiloh Zand, Gaoussou Diarra, dan Shaqueel van Persie. Ini merupakan pukulan berat bagi tim tamu, yang kini kekurangan opsi di seluruh lapangan.

Getty Images

NAC Breda hanya berhasil meraih satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan dalam tiga pertandingan kandang terakhir mereka melawan Feyenoord. Hal ini menunjukkan bahwa Feyenoord tidak selalu mudah saat bertandang ke Breda, meskipun konteks yang lebih luas menunjukkan mereka tetap menjadi favorit kali ini.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

