Panggung telah siap di benteng BayArena, tempat Bayer Leverkusen akan menghadapi ujian terberat saat menjamu Bayern Munich yang sedang dalam performa terbaiknya dalam laga semifinal DFB-Pokal yang sangat menentukan.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Bayer Leverkusen vs Bayern Munich, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Bayer Leverkusen vs Bayern Munich dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Bayer Leverkusen vs Bayern Munich

Pertandingan Bayer Leverkusen vs Bayern Munich akan dimulai pada 22 April pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Suasana di Leverkusen akan sangat meriah, meski ada ketegangan yang terasa di sekitar tuan rumah. Bayer Leverkusen memasuki semifinal ini di bawah tekanan besar, masih terpukul akibat kekalahan mengecewakan 2-1 di kandang dari Augsburg yang memperlihatkan kelemahan pertahanan yang tak boleh terulang lagi.

Menghadapi raksasa seperti Bayern Munich asuhan Vincent Kompany - yang saat ini sedang berada di puncak performa setelah menyingkirkan Real Madrid dari Liga Champions dan baru-baru ini memastikan gelar Bundesliga - membutuhkan penampilan yang nyaris sempurna.

Getty Images

Meskipun Werkself telah menunjukkan ketangguhan mereka dalam kompetisi piala, menemukan konsistensi yang belum mereka miliki dalam pertandingan liga belakangan ini akan menjadi hal yang sangat penting jika mereka ingin menghentikan upaya Bayern untuk meraih treble.

Statistik utama & berita cedera

Lanskap statistik sangat menguntungkan tim tamu, dengan Bayern Munich memasuki pertandingan dalam performa dominan; hasil-hasil terbaru mereka, termasuk kampanye Eropa yang mengesankan dan kesuksesan meraih gelar domestik, telah menempatkan mereka sebagai favorit yang jelas.

Getty Images

Namun, Leverkusen dapat mengandalkan prestasi mereka di DFB-Pokal sebagai sumber kepercayaan diri, karena mereka telah mencetak gol dalam 23 pertandingan berturut-turut di kompetisi tersebut dan secara konsisten mencetak gol di kandang. Di lini pertahanan, Leverkusen harus tampil dalam performa terbaiknya untuk menahan serangan Bayern yang mematikan, terutama setelah kebobolan banyak gol dalam beberapa pertandingan terakhir.

Mengenai ketersediaan skuad, kedua manajer tengah menghadapi jadwal yang padat — Kompany akan berusaha merotasi skuadnya untuk menjaga kebugaran para pemain setelah penampilan mereka di Liga Champions, sementara Leverkusen sangat membutuhkan para pengatur serangan andalan mereka dalam kondisi prima untuk menembus barisan pertahanan Bayern yang kini semakin kokoh.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Bayer Leverkusen vs Bayern Munich hari ini

Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: