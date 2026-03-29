Cara menonton pertandingan Delhi Capitals vs Mumbai Indians hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Berikut ini adalah tautan untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris antara Delhi Capitals vs Mumbai Indians, karena GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Pratinjau Pertandingan

Pertandingan ke-8 musim IPL ini mempertemukan dua tim dengan strategi kesuksesan yang sangat berbeda. Delhi, yang bertanding di kandang sendiri, akan berusaha memanfaatkan lapangan yang secara tradisional mendukung lemparan spin, sementara Mumbai datang dengan skuad andalan mereka yang tangguh, yang baru saja meraih momentum setelah empat bintang utama India mereka berkontribusi pada kemenangan di Piala Dunia T20 baru-baru ini.

Bagi Delhi Capitals, fokus utama terletak pada kepemimpinan taktis Axar Patel. Dengan serangan bowling yang dipimpin oleh duo spin kelas dunia Axar dan Kuldeep Yadav, tujuan utama Delhi adalah menekan barisan tengah Mumbai selama overs tengah. Unit batting, yang dipimpin oleh KL Rahul di urutan teratas, telah menemukan stabilitas baru. Didukung oleh Nitish Rana yang agresif dan keahlian Tristan Stubbs dalam menyelesaikan inning, DC bertujuan untuk mencetak total yang dapat dipertahankan oleh para spinner mereka di lapangan Delhi yang menegangkan.

Mumbai Indians, yang dipimpin oleh Hardik Pandya, tetap menjadi tim paling menakutkan di atas kertas. 'Tiga Besar' kriket India—Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, dan Jasprit Bumrah—membentuk inti yang mampu menguasai pertandingan dari lawan mana pun dalam hitungan overs. Strategi Mumbai kemungkinan akan berpusat pada permainan Powerplay dan bowling penutup yang klinis dari Bumrah untuk menetralkan barisan teratas Delhi. Selain itu, masuknya talenta luar negeri yang eksplosif seperti Will Jacks memberi MI kedalaman skor vertikal yang dibutuhkan untuk melawan jebakan spin Delhi.

Waktu Mulai Pertandingan Delhi Capitals vs Mumbai Indians

🏟️ Tempat: Stadion Arun Jaitley, Delhi ⏰ Waktu Mulai: 15.30 WIB

Pertandingan hari ini antara Delhi Capitals dan Mumbai Indians akan dimulai pada 4 April 2026, pukul 15.30 WIB.

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini mulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ sudah termasuk tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan penonton untuk menonton lebih banyak acara langsung dari berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan untuk mengunduh dan menonton siaran langsung olahraga saat bepergian, dan tersedia di iPhone, iPad, dan Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung melalui NOW TV. Tersedia berbagai pilihan langganan untuk penggemar olahraga, termasuk ‘Day Membership’Olahraga, yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ Sports dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, namun berlaku selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan akan diperbarui otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dikenakan biaya 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk jangka waktu minimal 12 bulan. Setelah jangka waktu minimal 12bulan, langganan akan diperpanjang secara otomatis seharga £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah penyiar khusus kriket, dan merupakan rumah eksklusif IPL di AS. Di sini, Anda akan menemukan streaming pertandingan langsung dan rekaman, sehingga memungkinkan para penggemar untuk mengikuti aksi saat berlangsung. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan terperinci, komentar, dan sorotan, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, menawarkan akses ke IPL dan berbagai macam olahraga. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk 'Fubo Sports' yang baru, dengan harga $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara ringkas dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya mulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket di TV. Jika Anda tidak memiliki Fox dan tidak ingin berlangganan, spesialis streaming olahraga Kayo Sports juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Tersedia dua opsi paket langganan. Berikut adalah rincian selengkapnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket tingkat pemula, yang dirancang untuk pemirsa individu.

Harga: $29,99 per bulan

$29,99 per bulan Streaming Bersamaan: 1 layar sekaligus

1 layar sekaligus Kualitas Video: Definisi Tinggi (hingga 1080p)

Definisi Tinggi (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 cabang olahraga, SplitView (menonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa kontrak berlangganan.

Kayo Premium

Ini adalah paket kelas atas, yang ditujukan untuk rumah tangga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

$45,99 per bulan Streaming Bersamaan: 2 layar sekaligus

2 layar sekaligus Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua yang ada di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu streaming bersamaan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

🛜 Tonton IPL 2026 dari mana saja dengan VPN

Jika Anda tidak dapat menonton pertandingan IPL secara langsung di wilayah Anda atau sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

