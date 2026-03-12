Crystal Palace akan bertekad untuk membalas kekalahan saat menjamu AEK Larnaca dalam leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi pada Kamis mendatang, setelah kalah 1-0 dari tim Siprus tersebut dalam laga Eropa perdana mereka di Selhurst Park lima bulan lalu.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Crystal Palace vs AEK Larnaca, serta informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Waktu kick-off Crystal Palace vs AEK Larnaca

Conference League - Final Stage Selhurst Park

Crystal Palace vs AEK Larnaca akan dimulai pada 12 Mar pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Crystal Palace mungkin tidak tampil mengesankan di fase grup, finis di tengah klasemen setelah serangkaian hasil yang campur aduk, tetapi mereka tetap dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk Liga Konferensi musim ini. Jalan mereka menuju babak 16 besar dilalui melalui playoff eliminasi, di mana hasil imbang yang tegang pada leg pertama melawan Zrinjski Mostar disusul dengan kemenangan meyakinkan pada leg kedua di Selhurst Park, berkat gol dari Maxence Lacroix dan Evann Guessand. Sejak itu, performa domestik mereka tidak konsisten - kekalahan tandang melawan Manchester United segera diimbangi dengan kemenangan yang penuh semangat atas Tottenham, yang meredakan kekhawatiran degradasi dan mengangkat semangat di Selatan London. Pelatih kepala Oliver Glasner, yang akan hengkang di akhir musim, pasti ingin mengakhiri masa jabatannya dengan hasil yang memuaskan.

Getty Images

Rekor kandang Palace di Eropa cukup menjanjikan, meski kekalahan tunggal mereka terjadi melawan tamu Kamis ini, AEK Larnaca. Tim Siprus ini datang tanpa kekalahan di kompetisi tahun ini, dengan pertahanan terkuat di antara semua tim, dan mereka bukan pendatang baru di tahap ini, telah mencapai babak 16 besar dua kali dalam empat musim. Dengan tujuh kemenangan dari 12 pertandingan domestik terakhir dan kemenangan 3-0 baru-baru ini yang menjaga mereka tetap di posisi ketiga di Divisi Pertama Siprus, Larnaca terlihat terorganisir dengan baik, percaya diri, dan siap menguji ambisi Palace.

Statistik kunci & berita cedera

Palace akan menghadapi laga Kamis ini dengan beberapa absen penting. Daniel Muñoz absen setelah mengalami cedera bahu dalam kemenangan Premier League atas Spurs, sementara Jean-Philippe Mateta dan Cheick Doucouré keduanya mengalami masalah lutut, dan Eddie Nketiah tetap absen karena cedera paha.

Di sisi Larnaca, Yahav Gurfinkel, Youssef Amyn, Giorgos Naoum, dan Jimmy Suarez semuanya berada di ruang perawatan karena cedera ringan, membuat tim Siprus ini kekurangan pemain di beberapa posisi.

Getty Images

Meskipun demikian, rekor pertahanan Larnaca di Eropa sungguh luar biasa - mereka hanya kebobolan sekali dalam enam pertandingan Liga Konferensi, menunjukkan ketangguhan yang membawa mereka hingga babak 16 besar.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

CRY Last 1 matches AEK 0 Menang 0 Seri 1 Menang Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca 0 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

