Cruz Azul dan Monterrey akan bertanding di Estadio Cuauhtémoc dalam laga leg kedua yang menentukan di babak 16 besar CONCACAF Champions Cup.

Waktu kick-off Cruz Azul vs Monterrey

Estadio Cuahutehmoc

Cruz Azul vs Monterrey akan dimulai pada 18 Maret pukul 22:00 EST dan 03:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Cruz Azul memasuki laga ini dengan penuh percaya diri setelah mengalahkan Monterrey 3-2 pada leg pertama di Estadio BBVA. La Máquina tampil dalam performa terbaiknya sejak Januari, dengan mencatatkan enam kemenangan beruntun dan menunjukkan dominasi mereka atas tim-tim seperti Atlético San Luis dan Santos Laguna. Serangan mereka tak kenal lelah, mencetak gol dalam 17 pertandingan berturut-turut.

Di sisi lain, Monterrey harus bekerja keras. Rayados membutuhkan kemenangan telak di kandang lawan untuk membalikkan agregat, tetapi bulan Maret tidak berpihak pada mereka - kekalahan dari Tigres dan Cruz Azul yang diikuti dengan hasil imbang 2–2 melawan Juárez telah menyoroti inkonsistensi mereka. Meskipun mereka mampu mencetak gol, kelemahan di lini pertahanan seperti kebobolan tiga gol di kandang pada pertandingan terakhir membuat mereka harus mengejar ketertinggalan melawan lawan yang disiplin.

Pemain yang patut diperhatikan

Perhatikan Nicolás Ibáñez - ia telah mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut untuk Cruz Azul dan tampak bersemangat untuk memperpanjang rekor tersebut. Sebagai penyerang utama, ia menjadi ancaman serius bagi para bek dan sudah mencetak dua gol di Piala Champions tahun ini.

Bagi Monterrey, Roberto de la Rosa adalah pemain yang berbahaya. Dua golnya di leg pertama menunjukkan betapa menentukan perannya di sepertiga akhir lapangan. Di usia 26 tahun, ia semakin menonjol sebagai sosok kunci bagi Rayados dan akan bersemangat untuk memicu kebangkitan tim dengan penampilan gemilang lainnya.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Cruz Azul vs Monterrey Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer N. Larcamon Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer N. Sanchez

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

