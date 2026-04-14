Los Angeles FC akan bertandang ke Puebla, Meksiko, untuk leg kedua babak perempat final CONCACAF Champions Cup melawan juara bertahan Cruz Azul, dengan tiket ke semifinal sebagai taruhannya.

Waktu kick-off Cruz Azul vs Los Angeles FC

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Cuahutehmoc

Cruz Azul vs Los Angeles FC akan dimulai pada 15 Apr pukul 21:00 EST dan 02:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Pada leg pertama perempat final CONCACAF Champions Cup ini, LAFC menguasai jalannya pertandingan di kandang sendiri, dengan Son Heung-min mencetak satu gol dan David Martinez menambah dua gol lagi untuk kemenangan 3-0. Cruz Azul sempat tampil impresif di awal musim, namun kini mereka akan menjalani leg kedua tanpa pernah menang dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi.

LAFC, yang menduduki peringkat ketiga di Wilayah Barat musim MLS 2026, memang tersandung di liga dengan kekalahan 2-1 dari Portland Timbers, tetapi fokus mereka kini tertuju pada menyelesaikan tugas melawan juara bertahan. Cruz Azul akan mendapat dorongan dari keunggulan sebagai tuan rumah di Puebla, yang seharusnya membuat leg kedua menjadi pertandingan yang kompetitif meskipun LAFC memegang keunggulan.

Pemain yang patut diperhatikan

Jika Anda mencari dua pemain yang paling berpengaruh dalam laga ini, Anda harus memperhatikan Martinez dari LAFC dan Kevin Mier dari Cruz Azul. Martinez tampil luar biasa di leg pertama, mencetak dua gol dengan penyelesaian akhir yang klinis dan dribel solo yang membuat Anda mengerti mengapa ia menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di turnamen ini saat ini. Jika ia menemukan celah sekecil apa pun, ia bisa mengakhiri pertandingan lebih awal dengan gol tandang.

Di sisi lain, harapan Cruz Azul untuk "Keajaiban di Puebla" sepenuhnya bertumpu pada Kevin Mier. Kiper Terbaik Tahun Ini yang masih memegang gelar tersebut akhirnya kembali setelah absen lama akibat cedera, dan meskipun ia kebobolan tiga gol pada laga pembuka, ia adalah satu-satunya yang mampu memberikan stabilitas pertahanan yang dibutuhkan La Maquina untuk menjaga gawang tetap bersih saat mereka berjuang keras mencari gol di lini depan.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Cruz Azul vs Los Angeles FC Kemungkinan susunan pemain Manajer N. Larcamon Kemungkinan susunan pemain Manajer M. Dos Santos

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

CRU Last 2 matches LAF 0 Menang 0 Seri 2 Menang Los Angeles FC 3 - 0 Cruz Azul

Los Angeles FC 2 - 1 Cruz Azul 1 Gol tercipta 5 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

