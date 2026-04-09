Crystal Palace tengah menapaki babak baru dengan lolos ke perempat final kompetisi Eropa untuk pertama kalinya, dan Selhurst Park akan menjadi tuan rumah leg pertama laga UEFA Conference League mereka melawan Fiorentina.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Crystal Palace vs Fiorentina, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Crystal Palace vs Fiorentina akan dimulai pada 9 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Crystal Palace mengalami masa sulit antara pertengahan Desember hingga akhir Januari, di mana mereka gagal meraih satu kemenangan pun, namun mereka berhasil membalikkan keadaan tepat pada waktunya. The Eagles tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan juga mencatatkan performa gemilang di ajang Eropa, dengan tidak terkalahkan dalam enam pertandingan berturut-turut di Liga Konferensi.

Meski begitu, musim ini berjalan dengan hasil yang campur aduk. Palace memulai musim dengan gemilang, tak terkalahkan dalam sepuluh pertandingan di awal musim, namun momentum mereka merosot setelah kehilangan pemain kunci. Di Selhurst Park, konsistensi sulit ditemukan, dengan hanya tiga kemenangan kandang di Premier League, meski mereka telah menunjukkan mampu tampil maksimal saat taruhannya tinggi. Babak perempat final ini bersejarah bagi klub—ini adalah penampilan pertama mereka di kompetisi Eropa besar—dan mereka bergabung dengan Leicester, West Ham, Aston Villa, dan Chelsea sebagai tim Inggris yang mencapai tahap ini di Conference League, dengan keempat tim tersebut berhasil lolos dari babak sebelumnya.

Di sisi lain, Fiorentina bukanlah pendatang baru di level sepak bola Eropa ini. Ini adalah pertemuan pertama mereka dengan tim Inggris sejak final Conference League 2023 di Praha. Di liga domestik, mereka mengalami kesulitan dan berada di peringkat ke-15 Serie A, tetapi seperti Palace, mereka telah menemukan stabilitas belakangan ini, dengan catatan tak terkalahkan dalam enam pertandingan. Pengalaman mereka bisa menjadi kunci - mereka telah mencapai setidaknya babak semifinal dalam tiga kampanye Liga Konferensi terakhir mereka dan memiliki rekor mengesankan di babak perempat final, dengan 10 kemenangan dari 11 pertandingan, dan satu-satunya kekalahan terjadi jauh di tahun 1970 melawan Celtic.

Pada babak sebelumnya, Fiorentina menjadi klub pertama yang mencapai 50 pertandingan di Conference League, dan secara keseluruhan mereka hanya kalah empat kali dari 22 laga perempat final di kompetisi Eropa. Rekam jejak tersebut menjadikan mereka lawan yang berbahaya, meskipun performa mereka di liga cukup mengecewakan.

Untuk Crystal Palace, Dean Henderson absen pada leg kedua melawan AEK Larnaca karena sakit, tetapi mantan kiper Manchester United ini diperkirakan akan kembali ke bawah mistar gawang. Adam Wharton mengalami cedera ringan pada akhir Maret, meskipun ia seharusnya cukup fit untuk bermain. Eddie Nketiah dan Cheick Doucoure masih diragukan, dengan Nketiah kemungkinan besar akan kembali pada akhir bulan ini.

Fiorentina menghadapi masalah yang lebih besar, dengan Rolando Mandragora, Manor Solomon, Niccolò Fortini, dan Fabiano Parisi dipastikan absen karena cedera.

Dari segi rekor, Fiorentina tampil sangat baik dalam pertandingan dua leg di kompetisi Eropa, dengan memenangkan 15 dari 16 pertandingan terakhir mereka. Namun, hasil mereka baru-baru ini melawan klub-klub Inggris tidak begitu kuat - mereka belum pernah menang dalam tiga pertandingan terakhir, dengan dua kekalahan dan satu hasil imbang.

