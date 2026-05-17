Berikut ini adalah tautan untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris antara Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, karena GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Pratinjau Pertandingan

Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan semangat yang sedang "menemukan ritme terbaiknya." SRH, yang dipimpin oleh Ishan Kishan, saat ini berada di posisi tengah klasemen (ke-4 atau ke-5) dan baru-baru ini meraih kemenangan telak atas Rajasthan Royals. Di sisi lain, CSK, yang dipimpin oleh Ruturaj Gaikwad, mengalami awal musim yang sulit dengan tiga kekalahan beruntun, tetapi telah bangkit kembali dengan dua kemenangan berturut-turut. Pertandingan ini berfungsi sebagai pembangun momentum yang krusial bagi kedua belah pihak saat mereka mengincar posisi di paruh atas klasemen.

Sorotan tertuju pada dinamika antara pemain muda dan berpengalaman. Sunrisers Hyderabad tengah bersinar berkat penampilan duo pelempar cepat muda mereka, Praful Hinge dan Sakib Hussain, yang telah menghancurkan barisan atas lawan. Pukulan CSK sangat bergantung pada kebangkitan Sanju Samson, yang baru-baru ini mencetak century, serta pukulan bertenaga Shivam Dube. Narasi utama tetap pada performa Ruturaj Gaikwad, yang berada di bawah tekanan untuk mencetak pukulan layaknya kapten setelah serangkaian skor rendah.

Waktu mulai pertandingan Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

🏟️ Tempat: Stadion MA Chidambaram, Chennai ⏰ Waktu Mulai: 19.30 WIB

Pertandingan hari ini antara Chennai Super Kings dan Sunrisers Hyderabad akan dimulai pada 18 Mei 2026, pukul 19.30 WIB.

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini mulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ sudah termasuk tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan pemirsa menonton lebih banyak lagi siaran langsung berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan mengunduh dan menonton siaran langsung olahraga di mana saja, dan tersedia di iPhone, iPad, serta Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung melalui NOW TV. Tersedia berbagai pilihan langganan untuk penggemar olahraga, termasuk ‘Day Membership’Sports, yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ Sports dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, namun selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan akan diperpanjang otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dikenakan biaya 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk masa berlangganan minimal 12 bulan. Setelah masa berlangganan minimal 12 bulan, langganan akan diperpanjang secara otomatis seharga £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah saluran siaran khusus kriket, dan merupakan penyiar eksklusif IPL di AS. Di sini, Anda dapat menonton siaran langsung dan tayangan ulang pertandingan, sehingga para penggemar dapat mengikuti jalannya pertandingan secara real-time. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan yang mendetail, komentar, dan cuplikan terbaik, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, menawarkan akses ke IPL dan berbagai macam olahraga. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk 'Fubo Sports' yang baru, dengan biaya $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara ringkas dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya mulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket melalui TV. Jika Anda tidak berlangganan Fox dan tidak ingin berlangganan, Kayo Sports, layanan streaming olahraga, juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Tersedia dua pilihan paket berlangganan. Berikut ini rincian selengkapnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket tingkat pemula, yang dirancang untuk pemirsa individu.

Harga: $29,99 per bulan

$29,99 per bulan Streaming Bersamaan: 1 layar sekaligus

1 layar sekaligus Kualitas Video: Definisi Tinggi (hingga 1080p)

Definisi Tinggi (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 cabang olahraga, SplitView (menonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa kontrak berlangganan.

Kayo Premium

Ini adalah paket tingkat atas, yang ditujukan untuk rumah tangga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

$45,99 per bulan Streaming Bersamaan: 2 layar sekaligus

2 layar sekaligus Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua yang ada di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu streaming simultan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

🛜 Tonton IPL 2026 dari mana saja dengan VPN

Jika Anda tidak dapat menonton pertandingan IPL secara langsung di wilayah Anda atau sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

