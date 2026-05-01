Cara menonton pertandingan Chennai Super Kings vs Mumbai Indians hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Berikut ini adalah tautan untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, karena GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Pratinjau Pertandingan

Getty Images

Pertandingan kedua antara Chennai Super Kings dan Mumbai Indians pada 2 Mei 2026 akan memindahkan rivalitas ini ke lapangan berputar di Chepauk. Dengan persaingan playoff yang semakin ketat pada Pertandingan ke-44, "El Clásico" ini wajib dimenangkan oleh kedua tim. Meskipun Mumbai secara historis mampu menantang Chennai dengan baik, karakter lapangan yang lambat di Stadion M. A. Chidambaram memberikan keunggulan tersendiri bagi strategi tim tuan rumah.

CSK akan berusaha memanfaatkan kelemahan barisan tengah MI dengan mengandalkan ancaman "duo pemintal" Noor Ahmad dan Ravindra Jadeja. Kunci bagi Super Kings terletak pada kemampuan Shivam Dube untuk melakukan serangan balik terhadap para pemintal Mumbai, yang berpotensi mengubah momentum sebelum Jasprit Bumrah kembali untuk lemparan terakhirnya. Jika barisan atas Chennai mampu bertahan dari serangan bola baru, penguasaan mereka atas kondisi kandang membuat mereka sangat sulit untuk dikalahkan.

Mumbai Indians, yang dipimpin oleh Hardik Pandya, harus menemukan cara untuk menyesuaikan permainan berkecepatan tinggi mereka dengan permukaan lapangan yang mengutamakan kesabaran. Harapan mereka terletak pada Suryakumar Yadav yang menemukan celah di lapangan dan Anshul Kamboj yang melanjutkan performa gemilangnya dalam mengambil gawang. Ini akan menjadi pertarungan antara disiplin versus kekuatan; jika MI tidak bisa menembus pertahanan lawan sejak awal, penonton di Chepauk dan serangan spin Chennai kemungkinan besar akan mengarahkan Yellow Army menuju kemenangan penting.

Waktu Mulai Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

🏟️ Tempat: Stadion M. A. Chidambaram, Chennai ⏰ Waktu Mulai: 19:30 WIB

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini mulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ sudah termasuk tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan pemirsa menonton lebih banyak acara langsung dari berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan mengunduh dan menonton siaran langsung olahraga saat dalam perjalanan, dan tersedia di iPhone, iPad, serta Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung melalui NOW TV. Tersedia berbagai pilihan langganan untuk penggemar olahraga, termasuk ‘Day Membership’Olahraga, yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ Sports dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, namun berlaku selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan akan diperbarui otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dikenakan biaya 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk jangka waktu minimum 12 bulan. Setelah jangka waktu minimum 12bulan, langganan akan diperpanjang secara otomatis seharga £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah saluran khusus siaran kriket, dan merupakan penyiar eksklusif IPL di AS. Di sini, Anda dapat menonton siaran langsung dan tayangan ulang pertandingan, sehingga para penggemar dapat mengikuti jalannya pertandingan secara real-time. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan yang mendetail, komentar, dan cuplikan terbaik, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, menawarkan akses ke IPL dan berbagai macam olahraga. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk 'Fubo Sports' yang baru, dengan biaya $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara efisien dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya mulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket melalui TV. Jika Anda tidak berlangganan Fox dan tidak ingin berlangganan, Kayo Sports, layanan streaming olahraga, juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Tersedia dua pilihan paket berlangganan. Berikut ini rincian selengkapnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket tingkat pemula, dirancang untuk pemirsa individu.

Harga: $29,99 per bulan

$29,99 per bulan Streaming Bersamaan: 1 layar sekaligus

1 layar sekaligus Kualitas Video: Definisi Tinggi (hingga 1080p)

Definisi Tinggi (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 cabang olahraga, SplitView (tonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa kontrak berlangganan.

Kayo Premium

Ini adalah paket tingkat atas, yang ditujukan untuk rumah tangga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

$45,99 per bulan Streaming Bersamaan: 2 layar sekaligus

2 layar sekaligus Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua yang ada di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu streaming bersamaan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

🛜 Tonton IPL 2026 dari mana saja dengan VPN

Jika Anda tidak dapat menonton pertandingan IPL secara langsung di wilayah Anda atau sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati pembatasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami sangat merekomendasikan penggunaan NordVPN, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN terperinci kami untuk opsi lainnya.