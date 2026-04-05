Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
team-logoSwansea City
Swansea.com Stadium
team-logoMiddlesbrough
Cara menonton pertandingan Championship Swansea vs Middlesbrough hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Swansea City
Middlesbrough

Cara menonton pertandingan Championship antara Swansea dan Middlesbrough, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Di sini Anda bisa menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Swansea vs Middlesbrough, serta semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

ASParamount+
InggrisSky Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
IndiaFanCode
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara Menonton Swansea vs Middlesbrough Menggunakan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Waktu kick-off Swansea vs Middlesbrough

Championship - Championship
Swansea.com Stadium

Pertandingan hari ini antara Swansea dan Middlesbrough akan dimulai pada 6 Apr 2026, pukul 17:30.

Pratinjau Pertandingan

SwanseaGetty

Persaingan di Liga Premier semakin memanas saat Swansea City bersiap menjamu Middlesbrough yang sedang dalam performa apik di Swansea.com Stadium. Sementara Swansea berada di papan tengah (peringkat ke-14) dan berupaya menjadi pengganggu, Boro saat ini menduduki peringkat ke-2 dan sangat membutuhkan poin untuk memastikan promosi otomatis. 

Performa terkini menguntungkan tim tamu, yang telah meraih kemenangan telak atas Birmingham dan QPR, meskipun mereka kesulitan mencetak gol dalam pertandingan terakhir mereka melawan pertahanan blok rendah. Swansea akan berusaha bangkit dari kekalahan telak 3-0 dari Coventry, dengan mengandalkan kemampuan mereka dalam melakukan tendangan jarak jauh dan penyelesaian akhir yang klinis dari pencetak gol terbanyak liga, Zan Vipotnik.

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Swansea City vs Middlesbrough

Swansea CityHome team crest

4-5-1

Formasi

4-2-2-2

Home team crestMID
22
L. Vigouroux
5
B. Cabango
14
J. Tymon
41
S. Parker
15
C. Burgess
10
J. Eom
17
G. Franco
20
L. Cullen
4
J. Fulton
7
M. Widell
9
Z. Vipotnik
31
S. Brynn
29
A. Malanda
12
L. Ayling
24
A. Bangura
2
C. Brittain
45
J. Sarmiento
8
R. McGree
16
A. Browne
18
A. Morris
9
T. Conway
13
D. Strelec

4-2-2-2

MIDAway team crest

SWA
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Matos

MID
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • K. Hellberg

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

SWA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

MID
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

SWA

Last 5 matches

MID

1

Menang

0

Seri

4

Menang

2

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Swansea vs Middlesbrough hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV sudah dilengkapi dengan aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mem-mirror/cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

