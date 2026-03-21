Coventry akan bertandang ke Wales Selatan, dengan harapan dapat mempertahankan posisi puncak klasemen Championship saat mereka berhadapan dengan Swansea.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Swansea vs Coventry, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Swansea vs Coventry

Swansea vs Coventry akan dimulai pada 21 Maret pukul 12:15 EST dan 17:15 GMT.

Pratinjau pertandingan

Rangkaian enam kemenangan beruntun Coventry membuat banyak pihak meyakini mereka sudah pasti lolos promosi otomatis, namun kekalahan 2-1 di kandang dari Southampton akhir pekan lalu telah membuka kembali persaingan. Ipswich menjadi satu-satunya tim yang mampu memanfaatkannya, meski Middlesbrough telah memperkecil selisih menjadi tujuh poin, sementara Ipswich tertinggal sembilan poin dengan satu pertandingan lebih sedikit.

Dengan Ipswich yang akan menghadapi Millwall yang berada di posisi keempat, Sabtu ini bisa menjadi titik balik. Coventry memiliki peluang untuk mencapai angka 80 poin, dengan mengetahui bahwa enam kemenangan dari delapan pertandingan terakhir mereka akan mengamankan tempat mereka di Liga Premier.

Frank Lampard membawa skuadnya ke Wales untuk menghadapi Swansea yang tampil tangguh di kandang di bawah asuhan Vitor Matos. Sejak tiba pada akhir November, pelatih asal Portugal itu telah memimpin delapan kemenangan dan mengumpulkan 26 poin dari 11 pertandingan di Swansea.com Stadium. Selama periode tersebut, Swansea hanya tertinggal lima poin dari Coventry.

Tuan rumah pasti ingin bangkit setelah kalah 2-0 dalam derby melawan Wrexham, yang membuat mereka tertinggal delapan poin dari zona playoff. Performa mereka belakangan ini kurang konsisten, dengan hanya tiga kemenangan dalam tujuh laga liga terakhir dan hanya mencetak enam gol selama periode tersebut.

Statistik penting & kabar cedera

Meskipun mengalami kekalahan di Wrexham, manajer Swansea diperkirakan tidak akan banyak mengubah susunan pemain intinya. Adam Idah mungkin akan duduk di bangku cadangan jika ia sudah dinyatakan fit setelah absen cukup lama.

Sementara itu, Coventry masih akan kehilangan Jack Rudoni, yang sedang memulihkan diri dari cedera betis dan kemungkinan akan kembali setelah jeda internasional.

Ada juga sejarah yang dipertaruhkan: The Sky Blues sedang berupaya meraih kemenangan ganda pertama mereka atas Swansea di liga sejak musim 1946-47, setelah sebelumnya menang tipis 1-0 pada pertandingan leg pertama.

Berita tim & susunan pemain

