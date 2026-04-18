Suasana di The Den pasti akan sangat meriah pada Sabtu siang ini, saat penonton yang memadati stadion berkumpul untuk menyaksikan derby London yang sengit dan sangat berpengaruh terhadap klasemen Championship.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Millwall vs Queens Park Rangers, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Millwall vs Queens Park Rangers

Championship - The Den

Pertandingan Millwall vs Queens Park Rangers dimulai pada 18 Apr pukul 07:30 EST dan 12:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Pertandingan ini berlangsung di saat yang kritis karena Millwall berjuang untuk mempertahankan posisi empat besar di Championship. Meskipun The Lions kesulitan menunjukkan performa yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir, kandang mereka tetap menjadi ancaman menakutkan bagi tim tamu mana pun. Mereka akan berusaha untuk menyapu bersih rival London mereka musim ini setelah meraih kemenangan 2-1 di Loftus Road pada awal musim.

Di sisi lain, Julien Stephan telah mengubah QPR menjadi tim yang tangguh dan saat ini sedang mencatatkan lima pertandingan tak terkalahkan. Setelah meraih kemenangan telak 6-1 atas Portsmouth dan hasil imbang yang penuh perjuangan melawan Bristol City, The Hoops kini telah mantap berada di papan tengah klasemen dan sangat ingin berperan sebagai pengacau.

Statistik kunci & berita cedera

Secara statistik, kesuksesan Millwall dibangun di atas fondasi kokoh berupa 16 clean sheet, namun kedalaman pertahanan mereka diuji pada waktu yang paling tidak tepat. Billy Mitchell dan Daniel Kelly diragukan tampil karena cedera otot, sementara lini tengah kehilangan kehadiran veteran Massimo Luongo, yang absen hingga akhir musim.

Pilihan serangan QPR juga terlihat tipis; mereka bertandang tanpa playmaker bintang Ilias Chair dan Rumarn Burrell yang berbahaya, keduanya absen karena cedera otot paha. Dengan Karamoko Dembele juga absen dalam jangka panjang, beban kreativitas akan jatuh pada Nicolas Madsen, asalkan ia lolos tes kebugaran terakhir.

Mengingat Millwall telah memenangkan tiga dari lima pertemuan terakhir antara kedua tim ini, mereka memiliki keunggulan historis, tetapi momentum QPR saat ini membuat pertandingan ini jauh lebih sulit diprediksi daripada yang ditunjukkan oleh klasemen liga.

Berita tim & susunan pemain

