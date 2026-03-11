Coventry City sedang mengejar kemenangan keenam berturut-turut, dan ujian berikutnya akan berlangsung di Coventry Building Society Arena, di mana mereka akan menjamu tim Preston North End yang sedang kesulitan menemukan performa terbaiknya.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Coventry vs Preston, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Coventry vs Preston

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

Coventry vs Preston akan dimulai pada 11 Mar pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Coventry sedang dalam performa terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir, meraih lima kemenangan beruntun di Championship - rekor terbaik mereka sejak periode gemilang pada November 2025. Dengan absennya sepak bola Premier League dari cerita mereka selama lebih dari dua dekade, The Sky Blues tiba-tiba terlihat seperti pesaing serius untuk kembali ke kasta tertinggi.

Kunjungan ke Bristol City pada Sabtu lalu menjadi penampilan yang mengesankan. Gol di babak pertama dari Tatsuhiro Sakamoto dan top scorer Haji Wright memastikan kemenangan nyaman 2-0, mendekatkan tim Frank Lampard ke promosi otomatis. Sudah lebih dari sebulan sejak kekalahan liga terakhir mereka, dan Coventry kini berada di puncak klasemen dengan bangga.

Di kandang, mereka tampil sangat dominan, memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir di CBS Arena, termasuk kemenangan krusial 3-1 atas Middlesbrough yang berada di posisi kedua pada pertengahan Februari.

Preston North End, di sisi lain, telah melihat janji awal musim mereka memudar dengan cepat. Yang dulu terlihat seperti calon peserta playoff, mereka hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir, dan harapan mereka untuk mencapai Premier League hampir sirna. Kekalahan pada Jumat malam di Deepdale melawan Oxford yang terancam degradasi menggambarkan kesulitan mereka, meskipun Milutin Osmajic mencetak gol.

Dengan hanya dua poin dari lima pertandingan terakhir, tim asuhan Paul Heckingbottom telah turun ke peringkat ke-13. Jika Preston ingin mempertahankan harapan playoff yang tipis, mereka harus mengakhiri kekeringan kemenangan tandang mereka pekan ini. The Lilywhites belum menang di kandang lawan sejak awal Januari, dan empat perjalanan terakhir mereka hanya menghasilkan dua imbang dan dua kekalahan.

Statistik kunci & berita cedera

Coventry akan kehilangan Joel Latibeaudiere pada Rabu setelah bek tersebut diusir wasit menjelang akhir babak pertama dalam kemenangan atas Bristol. Absennya Latibeaudiere menambah masalah di lini belakang, dengan kiper Oliver Dovin (cedera lutut) dan bek sayap Miguel Brau (cedera otot) juga absen.

Preston juga memiliki masalah cedera. Kiper utama Daniel Iversen saat ini absen karena cedera otot pangkal paha, sementara Callum Lang, yang diganti pada babak pertama dalam kekalahan mengecewakan melawan Oxford, tampaknya tidak akan tampil sejak awal di CBS Arena.

Jika ada sisi positif bagi tim tamu, itu adalah rekor mereka saat bertandang ke Coventry. The Lilywhites hanya kalah sekali dalam tujuh kunjungan terakhir mereka ke markas Sky Blues, dengan empat kemenangan dan dua hasil imbang sejak Januari 2013.

Berita tim & skuad

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

