West Bromwich Albion berupaya meraih kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga harapan mereka tetap bertahan di Championship, saat mereka menjamu Wrexham yang sedang berjuang untuk lolos ke babak playoff di The Hawthorns.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan West Bromwich Albion vs Wrexham, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton West Bromwich Albion vs Wrexham dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi virtual Anda ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off West Bromwich Albion vs Wrexham

Championship - Championship The Hawthorns

Pertandingan West Bromwich Albion vs Wrexham dimulai pada 3 Apr pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

West Brom akhirnya berhasil meraih dua kemenangan beruntun di liga - kemenangan beruntun pertama mereka sejak pekan-pekan awal musim. Tren positif ini telah memberikan dorongan nyata bagi upaya mereka untuk bertahan di liga.

Enam poin dari dua pertandingan merupakan perubahan besar setelah rentetan 13 pertandingan tanpa kemenangan, dan hal ini telah mengangkat Albion ke peringkat ke-20 klasemen, unggul empat poin dari Leicester yang berada di zona degradasi. Di kandang, performa mereka juga mulai stabil. Sejak kalah dari Coventry yang sedang berjuang promosi pada akhir Februari, mereka mencatatkan tiga pertandingan tak terkalahkan di The Hawthorns, dengan kemenangan 3–0 atas Hull pada pertengahan Maret sebagai sorotan utamanya. Aune Heggebo dan Isaac Price sama-sama mencetak gol dalam pertandingan itu, mengakhiri puasa gol mereka dan menambah daya serang yang sangat dibutuhkan.

Getty Images

Di sisi lain, Wrexham masih menikmati momentum kenaikan pesat mereka melalui berbagai divisi. Setelah tiga kali promosi berturut-turut, mereka kini mengincar tempat di babak playoff Championship. Bulan Maret dimulai dengan sulit akibat dua kekalahan beruntun - rentetan kekalahan pertama mereka sejak Agustus - namun mereka bangkit kembali dengan dua kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir. Salah satunya adalah comeback di Bramall Lane, di mana Sam Smith dan Josh Windass mencetak gol untuk mengalahkan Sheffield United 2–1.

Secara keseluruhan, mereka hanya kalah dua kali dalam delapan pertandingan liga terakhir mereka. Masalahnya adalah mereka masih berada di luar zona playoff, tepat di belakang Southampton yang berada di posisi keenam berdasarkan selisih gol, dengan tujuh pertandingan tersisa.

Statistik penting & kabar cedera

West Brom masih tanpa Mikey Johnston, yang mengalami cedera kaki yang mengakhiri musimnya saat melawan Oxford pada Februari lalu. Karlan Grant menambah daftar absen di lini serang karena masalah otot paha, sementara Tammer Bany tetap absen. Di lini belakang, Chris Mepham diragukan tampil karena masalah otot paha yang dialaminya.

Wrexham juga punya masalah sendiri. Pencetak gol terbanyak Kieffer Moore, yang sudah mencetak 11 gol, absen karena cedera hamstring. Ben Sheaf (memar), Matthew James (jari), dan Liberato Cacace (lutut) juga kemungkinan besar tidak akan bermain.

Getty Images

Dari segi performa, Wrexham tampil solid saat bertanding di kandang lawan, dengan meraih lima kemenangan dari tujuh laga liga terakhir mereka di kandang lawan. Mereka akan memburu kemenangan ke-18 di Championship musim ini pada hari Jumat, sekaligus berupaya mengalahkan West Brom untuk pertama kalinya dalam 96 tahun.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

WBA Last 1 matches WRE 1 Menang 0 Seri 0 Menang Wrexham 2 - 3 West Bromwich Albion 3 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan West Bromwich Albion vs Wrexham hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: