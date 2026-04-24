Cara menonton pertandingan Championship antara West Bromwich Albion vs Ipswich hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Bertekad meraih tiga kemenangan beruntun, West Bromwich Albion yang sedang dalam performa terbaiknya akan menjamu Ipswich Town di The Hawthorns dalam laga Championship.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan West Bromwich Albion vs Ipswich, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASFubo
InggrisSky Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara Menonton Pertandingan West Bromwich Albion vs Ipswich Menggunakan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off West Bromwich Albion vs Ipswich

West Brom vs Ipswich akan dimulai pada 25 Apr 2026 pukul 07:30 EST dan 12:30 GMT. 

Pratinjau pertandingan

Sejak kekalahan 2-1 di kandang rival degradasi Oxford pada 28 Februari, West Brom telah mencatatkan rekor tak terkalahkan yang mengesankan dalam sembilan pertandingan (4 kemenangan, 5 imbang) untuk hampir memastikan status mereka di Championship.

Ipswich masih berada di tengah-tengah persaingan sengit untuk promosi otomatis ke Liga Premier. Hanya meraih satu poin dari dua laga melawan Portsmouth dan Middlesbrough memang merupakan kemunduran sementara, namun kemenangan pada Rabu malam di kandang Charlton menjadi dorongan yang tepat waktu. The Tractor Boys kini berada di posisi kedua dan memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan rival terdekat mereka. Tiga poin di laga ini akan membawa mereka semakin dekat ke tujuan akhir. 

Charlton Athletic v Ipswich Town - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Fakta penting

West Brom masih harus bermain tanpa kapten klub Jed Wallace hingga akhir musim. 

Ipswich saat ini memiliki beberapa mantan pemain West Brom di ruang perawatan, termasuk bek kiri Conor Townsend

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain West Bromwich Albion vs Ipswich Town

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Morrison

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • K. McKenna

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

WBA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

IPS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

WBA

Last 5 matches

IPS

2

Menang

2

Seri

1

Menang

7

Gol tercipta

5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton West Bromwich Albion vs Ipswich hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV sudah dilengkapi dengan aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, lalu sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau mem-mirror/cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

