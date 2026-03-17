Wrexham bertandang ke Vicarage Road untuk menghadapi Watford dalam laga Championship, dengan harapan meraih hasil yang dapat menjaga peluang mereka lolos ke babak playoff tetap terbuka.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Watford vs Wrexham, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Watford vs Wrexham

Championship - Championship Vicarage Road Stadium

Watford vs Wrexham akan dimulai pada 17 Maret pukul 14:45 EST dan 19:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Setelah mengalami dua kekalahan beruntun yang sulit melawan Chelsea di Piala FA dan Hull, Wrexham memasuki derby Wales melawan Swansea pada Jumat lalu dengan tekanan yang sangat besar. Taruhannya jelas: jika Swansea menang, mereka akan memperkecil jarak menjadi hanya dua poin. Sebaliknya, Wrexham mampu bangkit, memastikan kemenangan 2–0 yang membangkitkan semangat, yang tidak hanya memberikan hak untuk membanggakan diri dalam derby, tetapi juga membuat mereka tetap berada dalam perebutan promosi.

Kekalahan mengejutkan Hull 3–0 dari West Brom pada hari berikutnya membuat Wrexham menutup akhir pekan ini hanya terpaut tiga poin dari posisi kelima. Southampton tetap membayangi mereka, namun Phil Parkinson akan mendesak para pemainnya untuk tetap fokus, terutama karena enam dari sembilan laga terakhir mereka akan dilangsungkan di luar kandang Racecourse Ground. Hal yang menggembirakan, Wrexham tampil kuat saat bertandang, mengumpulkan 27 poin dari 17 laga tandang dan belum pernah kalah sejak lawatan mereka ke Swansea pada bulan Desember.

Sementara itu, Watford menyadari bahwa margin kesalahannya sangat tipis. Hanya kemenangan yang secara realistis dapat menjaga harapan promosi mereka tetap hidup. Ed Still telah memimpin awal musim yang seimbang - dua kemenangan, dua hasil imbang, dua kekalahan - namun kekalahan 3–1 pada Sabtu di Stoke membuat The Hornets rentan, hanya unggul satu poin dari lawan mereka. Dengan reputasi Watford yang sering mengganti manajer, Still menghadapi tantangan ganda: membuktikan nilai jangka panjangnya sambil menjaga tim tetap dalam perburuan finis di enam besar.

Statistik kunci & berita cedera

Watford masih kehilangan Jeremy Ngakia, Kwadwo Baah, dan Rocco Vata, sehingga pilihan mereka tetap terbatas.

Di pihak Wrexham, Parkinson kemungkinan besar akan mempertahankan susunan pemain yang sama yang berhasil mengalahkan Swansea, asalkan tidak ada cedera baru yang muncul. Namun bagi tim tamu, George Dobson sedang menjalani pertandingan terakhir dari skorsingnya, sementara Liberato Cacace, Ben Sheaf, dan Kieffer Moore tetap tidak bisa diturunkan.

Di Vicarage Road, performa kandang Watford secara keseluruhan cukup solid—mereka berada di peringkat kedelapan di liga dalam hal itu—namun hasil-hasil terkini menunjukkan gambaran yang berbeda. Hanya dua kemenangan dari enam laga kandang terakhir mereka di liga menegaskan ketidakstabilan yang telah menghalangi mereka untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Watford vs Wrexham

Pemain cedera dan kena skors

Performa

Rekor Head-to-Head

WAT Last 1 matches WRE 0 Menang 1 Seri 0 Menang Wrexham 2 - 2 Watford 2 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

