Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Middlesbrough
Riverside Stadium
Millwall
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Middlesbrough vs Millwall
Cara menonton pertandingan Championship antara Middlesbrough dan Millwall, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Middlesbrough dan Millwall akan bertanding pada Jumat Agung, dengan target mengakhiri hari ini di posisi kedua klasemen Championship.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Middlesbrough vs Millwall, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASParamount+
InggrisSky Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Middlesbrough vs Millwall dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan ExpressVPN!Daftar sekarang

Waktu kick-off Middlesbrough vs Millwall

Riverside Stadium

Middlesbrough vs Millwall akan dimulai pada 3 Apr 2026 pukul 07:30 EST dan 12:30 GMT. 

Pratinjau pertandingan

Meskipun kedua tim ini berada di peringkat kedua dan keempat, selisih poin di antara mereka hanya dua poin. Boro hanya meraih dua kemenangan dari delapan pertandingan terakhir mereka, sehingga kini tertinggal sembilan poin dari Coventry dengan tujuh pertandingan tersisa. Tuan rumah juga mengalami kemandekan gol, hanya mencetak tiga gol dalam lima pertandingan kandang terakhir mereka di Riverside.

Kekalahan mengejutkan 2-1 dari Blackburn adalah satu-satunya kekalahan Millwall dalam enam pertandingan terakhir mereka. Meskipun saat ini mereka berada di peringkat keempat, ini adalah pertandingan terakhir mereka melawan tim yang saat ini berada di 11 besar.

Statistik penting & berita cedera

Duo gelandang Boro, Aidan Morris dan Riley McGree, baru saja menjalani penerbangan jarak jauh setelah membela tim nasional Amerika Serikat dan Australia.

Millwall belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan tandang terakhir mereka.

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Middlesbrough vs Millwall

3-4-2-1

Formasi

4-3-1-2

31
S. Brynn
29
A. Malanda
12
L. Ayling
6
D. Fry
8
R. McGree
18
A. Morris
3
M. Targett
16
A. Browne
2
C. Brittain
9
T. Conway
13
D. Strelec
13
A. Patterson
5
J. Cooper
6
C. Taylor
3
Z. Sturge
4
T. Crama
10
C. Neghli
8
B. Mitchell
11
F. Azeez
24
C. de Norre
9
M. Ivanovic
19
J. Coburn

Pemain Pengganti

Manajer

  • K. Hellberg

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Neil

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

MID

Last 5 matches

MIL

3

Menang

0

Seri

2

Menang

7

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Middlesbrough vs Millwall hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi siaran langsung olahraga lebih seru ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN Dapatkan Express!