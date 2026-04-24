Lampu-lampu di King Power Stadium akan meredup dengan cahaya yang suram saat Leicester City memainkan laga kandang pertamanya sejak klub tersebut dipastikan terdegradasi ke League One, sebuah akhir yang memilukan bagi musim yang telah membuat para pendukung setia Leicester mencari jawaban di tengah kejatuhan yang tak terbayangkan.

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Leicester vs Millwall akan dimulai pada 24 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Sepuluh tahun setelah kemenangan bersejarah mereka di Liga Premier, Leicester kini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat menjalani tahap-tahap akhir musim yang berujung pada degradasi yang memilukan ke divisi ketiga. Setelah hasil imbang 2-2 melawan Hull City awal pekan ini yang secara resmi memastikan nasib mereka, skuad ini menghadapi laga melawan Millwall dengan sedikit yang dipertaruhkan dalam hal poin, namun segalanya dipertaruhkan demi harga diri.

Sebaliknya, Millwall tiba di King Power Stadium dengan momentum yang signifikan dan tujuan yang jelas, duduk di posisi kedua dan berkomitmen penuh untuk promosi yang telah menjadi ciri khas kampanye mengesankan mereka. Meskipun dukungan tuan rumah kemungkinan akan teredam, atmosfer pertandingan dipastikan akan sarat emosi saat klub ini memulai proses transisi yang sulit menuju masa depan yang tidak pasti.

Realitas statistik menyoroti jurang yang lebar antara kedua tim, dengan Millwall bersinar di bawah tekanan persaingan gelar sementara Leicester kesulitan menemukan pijakan setelah musim yang diwarnai oleh kelemahan pertahanan dan tantangan di luar lapangan yang signifikan. Serangan Millwall, yang dipimpin oleh performa konsisten Mihailo Ivanovic dan Femi Azeez, telah menjadi contoh efisiensi musim ini, memungkinkan mereka tetap nyaman di zona promosi otomatis.

Sementara itu, Leicester terus menghadapi situasi skuad yang bergejolak, dengan ketidakpastian seputar pemain kunci yang kemungkinan besar tidak akan bertahan di divisi ketiga musim depan.

Berita cedera tetap menjadi faktor penting saat kedua manajer menimbang rotasi pemain untuk pertandingan menjelang akhir musim ini; namun, bagi Leicester, perhatian utama saat ini adalah memotivasi skuad yang telah menghadapi kritik tanpa henti sepanjang musim, sementara Millwall akan berupaya keras untuk menghindari kesalahan apa pun yang dapat mengancam posisi mereka di klasemen yang telah diperjuangkan dengan susah payah.

Kemungkinan susunan pemain Leicester City vs Millwall Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer G. Rowett Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer A. Neil

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Leicester vs Millwall hari ini

NordVPN

Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: