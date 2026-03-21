Baik Ipswich maupun Millwall sedang berjuang untuk promosi otomatis ke Liga Premier, sehingga pertandingan ini menjadi laga yang menarik di Championship saat musim mendekati fase penentuan.

Waktu kick-off Ipswich vs Millwall

Championship - Championship Portman Road

Ipswich vs Millwall akan dimulai pada 21 Maret 2026 pukul 08:30 EST dan 12:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Portman Road menjadi tuan rumah pertandingan antara Ipswich dan Millwall, yang bisa dibilang sebagai laga terpenting sejauh ini musim ini bagi kedua tim Championship tersebut. Kedua tim ini menduduki peringkat ketiga dan keempat di klasemen Championship, dengan jumlah poin yang sama dan hanya tertinggal dua poin dari Middlesbrough yang berada di posisi kedua.

Ipswich adalah salah satu dari hanya dua tim - yang lainnya adalah Southampton - yang belum pernah kalah dalam enam pertandingan Championship terakhir mereka, dengan mencatatkan empat kemenangan dalam rentetan tersebut.

Sejak kekalahan di Coventry pada 20 Januari, Millwall telah mendapatkan momentum, memenangkan empat pertandingan tandang berturut-turut, yaitu melawan Wrexham, Sheffield Wednesday, Preston, dan Hull. Namun, sebagian dari momentum tersebut terhenti akibat kekalahan mengejutkan di kandang dari Blackburn.

Statistik penting & berita cedera

Ipswich hanya mengalami satu kekalahan dalam pertandingan kandang musim ini, yaitu saat melawan Charlton pada 21 Oktober.

Selain Leif Davis dan Cedric Kipre yang menjalani skorsing, Ipswich juga kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh Wes Burns.

Dengan Zak Sturge yang diskors dan Alfie Doughty yang cedera, Joe Bryan kemungkinan akan menjadi starter untuk Millwall sebagai bek kiri.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Ipswich Town vs Millwall Manajer K. McKenna Manajer A. Neil

Pemain cedera dan kena skors

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

