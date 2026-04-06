Ipswich, yang masih memegang kendali dalam upayanya finis di dua besar, akan menjamu Birmingham yang sedang mengalami penurunan performa di Portman Road dalam laga Championship ini.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Ipswich vs Birmingham, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton pertandingan Ipswich vs Birmingham dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

Waktu kick-off Ipswich vs Birmingham

Championship - Championship Portman Road

Ipswich vs Birmingham akan dimulai pada 6 Apr pukul 10:00 EST dan 15:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Ipswich sedang berusaha kembali ke Liga Premier setelah musim 2024-25 yang sulit, di mana mereka hanya mengumpulkan 22 poin. Di bawah asuhan Kieran McKenna, mereka tampak jauh lebih kuat, dan karena Southampton sedang sibuk di Piala FA, mereka mendapat libur pada Jumat Agung—waktu ekstra untuk merenungkan hasil imbang 1-1 mereka melawan Millwall sebelum jeda.

Mereka tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan sejak Februari, dengan empat kemenangan dan tiga hasil imbang, menduduki peringkat keempat di klasemen dan hanya tertinggal tiga poin dari Millwall di posisi kedua, sambil masih memiliki dua pertandingan tersisa. Jack Clarke menjadi bagian penting dari performa tersebut, mencetak 14 gol dalam 38 penampilan liga, termasuk gol pembuka melawan Millwall.

Getty Images

Sementara itu, Birmingham berada dalam situasi sulit. Tim asuhan Chris Davies telah kalah lima kali dari tujuh laga terakhir, dan kekalahan 1-0 pada Jumat lalu dari Blackburn memicu sorakan protes dari penonton tuan rumah. Mereka menciptakan peluang di awal pertandingan namun gagal memanfaatkannya, dan Todd Cantwell menghukum mereka di babak kedua.

Dengan hanya empat poin dari tujuh pertandingan terakhir, Birmingham tertinggal 11 poin dari zona playoff. Performa tandang mereka juga tidak membantu - sejak mengalahkan Norwich pada Februari, mereka kalah tiga kali berturut-turut di kandang lawan tanpa mencetak gol, kebobolan lima gol dalam prosesnya. Rekor tersebut menunjukkan bahwa mereka mungkin akan menghadapi perjalanan yang sulit ke Portman Road.

Statistik penting & berita cedera

Ipswich kehilangan Conor Townsend karena cedera lutut serius, sementara Wes Burns absen karena masalah otot.

Birmingham punya masalah yang lebih banyak lagi. Kyogo Furuhashi baru saja menjalani operasi untuk cedera bahu yang sudah lama dideritanya dan tidak akan bermain lagi musim ini. Selain itu, semua bek kiri mereka absen: Kai Wagner (bahu), Alex Cochrane (pergelangan kaki), dan Lee Buchanan (lutut) semuanya tidak bisa bermain.

Getty Images

Dari segi performa, Ipswich pasti merasa percaya diri — mereka belum pernah kalah di Portman Road dalam 14 pertandingan liga dan memiliki rekor kandang terbaik kedua di divisi ini, hanya kalah dari Coventry. Rekor Birmingham di sana buruk, dengan lima kekalahan dan empat hasil imbang dalam sembilan kunjungan terakhir mereka, dan mereka belum pernah menang di kandang Ipswich sejak Desember 2008.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

NordVPN

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: