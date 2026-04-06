Hull akan menghadapi pemuncak klasemen Championship, Coventry, di Stadion MKM, dengan tim tamu bertekad untuk tetap berada di jalur promosi.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Hull vs Coventry, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Hull vs Coventry

Hull vs Coventry akan dimulai pada 6 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Musim Hull di bawah asuhan Sergej Jakirovic benar-benar terbagi menjadi dua babak yang kontras. Setelah didatangkan dari Kayserispor musim panas lalu, awal musim mereka berjalan lambat dengan kekalahan dari Blackburn dan Bristol City pada bulan Agustus, namun mereka mulai menemukan ritme permainan pada musim gugur dan berhasil naik ke zona playoff sebelum Natal. Sejak saat itu, konsistensi menjadi lebih sulit diraih — kekalahan 3-1 di kandang dari Millwall pada bulan Maret dan hasil imbang yang kurang meyakinkan di kandang Sheffield Wednesday, tim yang berada di dasar klasemen, menjadi buktinya. Hasil imbang 1-1 di kandang Oxford pada Jumat Agung mungkin merupakan poin yang layak pada akhirnya, dengan gol penyeimbang Mohamed Belloumi menyelamatkan mereka dari kekalahan yang bisa merugikan. Di kandang, Hull telah memenangkan 10 dari 20 pertandingan liga tetapi kalah tujuh kali, sehingga memperketat pertahanan di MKM Stadium akan menjadi kunci di sisa musim.

Sementara itu, Coventry menjadi tim yang paling menonjol di divisi ini. Frank Lampard mengambil alih pada Oktober 2024 dan telah mengubah mereka menjadi pemimpin klasemen yang tak terkejar, memenangkan lebih dari setengah dari 76 pertandingan yang dipimpinnya. Mereka hanya kalah tujuh kali dari 40 pertandingan liga, mencetak 84 gol, kebobolan 42, dan memiliki selisih gol +42 - yang terbaik di liga. Kemenangan 3-2 mereka atas Derby pada Jumat lalu menggambarkan musim mereka: pertarungan yang berat, tetapi kualitas yang cukup untuk keluar sebagai pemenang. Jack Rudoni mencetak dua gol, sementara Frank Onyeka menandai gol pertamanya untuk klub dengan tendangan keras. Di laga tandang, mereka juga tampil konsisten, mengumpulkan poin untuk menjauh dari para pesaing. Dengan enam pertandingan tersisa, beberapa kemenangan lagi seharusnya cukup untuk memastikan promosi, sehingga perjalanan ke Hull ini menjadi kesempatan lain untuk semakin mendekati kasta tertinggi.

Statistik kunci & berita cedera

Hull harus menghadapi daftar pemain cedera yang cukup panjang menjelang akhir musim. Darko Gyabi (pangkal paha), Cody Drameh, Eliot Matazo, dan Matt Crooks semuanya tidak bisa bermain. Mohamed Belloumi, yang mencetak gol penyama kedudukan di Oxford, mengalami cedera ringan dalam pertandingan tersebut dan perlu menjalani pemeriksaan kebugaran. Paddy McNair seharusnya baik-baik saja meskipun ada sedikit kekhawatiran setelah bertugas di tim nasional, tetapi John Lundstram telah absen selama enam minggu karena masalah betis dan kemungkinan belum bisa kembali bermain.

Situasi Coventry jauh lebih ringan. Mereka kehilangan kiper Oliver Dovin, yang mengalami robekan ACL saat melawan Sheffield United pada Maret 2025 dan masih absen dalam jangka panjang. Selain itu, Ephron Mason-Clark juga sedang berjuang dengan cedera kaki, namun secara umum mereka dalam kondisi baik.

Dari segi performa, Coventry sedang dalam performa terbaiknya - delapan kemenangan dalam sepuluh pertandingan terakhir dan empat kemenangan tandang berturut-turut - sementara Hull telah kalah tiga kali dari lima pertandingan kandang terakhir mereka.

Berita tim & susunan pemain

