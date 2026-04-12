Wrexham akan menghadapi ujian berat di akhir pekan ini saat mereka bertandang ke St Andrew’s untuk menghadapi Birmingham, dan dengan persaingan zona playoff yang semakin ketat, mereka sadar bahwa ini adalah jenis pertandingan di mana tiga poin bisa menjadi penentu segalanya.

Waktu kick-off Birmingham vs Wrexham

Championship - Championship St Andrew's Knighthead Park

Pertandingan Birmingham vs Wrexham dimulai pada 12 Apr pukul 07:00 EST dan 12:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Wrexham memiliki peluang emas untuk menjauh dari Southampton dalam perebutan posisi keenam awal pekan ini, namun mereka justru mengalami kemunduran besar. Kekalahan 5-1 membuat The Saints menguasai jalannya pertandingan setelah unggul dua gol di awal laga, dan hasil tersebut tidak hanya mengguncang kepercayaan diri Wrexham, tetapi juga selisih gol mereka. Mereka kini tertinggal dua poin dari Southampton meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, sementara lawan mereka tak terkalahkan dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Phil Parkinson tentu menyadari bahwa raihan tujuh poin dari enam pertandingan terakhir timnya tidak cukup, meskipun ada sedikit ketenangan dari performa tandang mereka, dengan 11 poin yang dikumpulkan dari enam laga tandang terakhir.

Bagi Birmingham, suasana juga sama tegangnya. Chris Davies berada di bawah tekanan setelah enam kekalahan dalam delapan pertandingan, rentetan yang hanya menghasilkan empat poin dan mendorong The Blues keluar dari persaingan playoff. Mereka adalah satu-satunya tim di divisi ini yang saat ini mengalami tiga kekalahan beruntun, dengan kekalahan terbaru terjadi dalam kekalahan 2-1 di Ipswich pada Senin Paskah. Meskipun mereka sempat memimpin melawan Ipswich yang sedang mengejar promosi, ketidakmampuan untuk mempertahankan keunggulan hanya menambah rasa frustrasi. Namun, rekor Birmingham di St Andrew’s menawarkan sedikit harapan - hanya tiga kekalahan dalam 20 pertandingan kandang liga, meskipun delapan hasil imbang menyoroti kesulitan mereka untuk mengubah performa menjadi kemenangan yang konsisten.

Statistik penting & berita cedera

Birmingham mungkin terpaksa melakukan perubahan, dengan Paik Seung-Ho mengalami cedera ringan saat melawan Ipswich dan Kai Wagner semakin mendekati kondisi fit, meskipun pertandingan ini mungkin masih terlalu cepat baginya.

Liberato Cacace masih absen untuk Wrexham, sementara Ben Sheaf kemungkinan besar hanya akan menjadi opsi cadangan.

Secara historis, Birmingham selalu unggul dalam pertemuan ini, tak terkalahkan dalam enam laga melawan Wrexham, namun mereka datang ke laga ini setelah menelan tiga kekalahan beruntun yang menghambat laju musim mereka.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Birmingham City vs Wrexham

Pemain cedera dan kena skors

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

