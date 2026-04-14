Setelah hasil imbang tanpa gol pada leg pertama, CF America akan berusaha mempertahankan kandang mereka dalam leg kedua perempat final yang menentukan ini melawan Nashville SC yang gigih, yang berharap bisa menciptakan kejutan besar di Estadio Banorte.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan CF America vs Nashville SC, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off CF America vs Nashville SC

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio Banorte

CF America vs Nashville SC akan dimulai pada 15 Apr pukul 23:30 EST dan 04:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Panggung telah siap untuk pertarungan epik di Mexico City saat CF America dan Nashville SC bertanding dalam leg kedua yang sangat menentukan, yang akan menentukan siapa yang akan melaju ke semifinal CONCACAF Champions Cup. Setelah hasil imbang tanpa gol yang melelahkan di leg pertama, tekanan kini sepenuhnya beralih ke tim tuan rumah; meski America menjadi favorit kuat dengan lemari trofi yang penuh gelar kontinental, mereka sadar bahwa kegagalan mencetak gol di awal pertandingan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Nashville. The Boys in Gold menunjukkan disiplin luar biasa pada pertandingan pembuka, berhasil menetralisir kreativitas America, dan mereka memasuki penentu perempat final ini dengan kesadaran bahwa satu gol tandang saja dapat membalikkan seluruh turnamen.

Secara taktis, ini adalah skenario klasik "pedang vs perisai" di mana America kemungkinan akan mencoba memanfaatkan udara tipis dan atmosfer menakutkan Estadio Banorte untuk mencekik Nashville dengan penguasaan bola. Taruhan terbaik Nashville terletak pada serangan balik yang klinis, menunggu momen ketika garis pertahanan tinggi Eagles meninggalkan celah untuk transisi cepat. Ini adalah pertarungan mental yang sama menariknya dengan pertarungan fisik - jika Nashville bisa bertahan dari gelombang tekanan awal dan membuat penonton diam, rasa frustrasi di tribun hanya akan semakin meningkat. Bagaimanapun juga, kebuntuan ini akan berakhir pada hari pertandingan, dan entah melalui momen kejeniusan individu atau pertahanan yang tangguh, salah satu dari tim ini akan mengambil langkah besar menuju kejayaan kontinental.

Pemain yang patut diperhatikan

Bagi tuan rumah, semuanya bergantung pada Alex Zendejas, mesin kreatif di sayap yang telah menjadi ancaman paling konsisten dan akan ditugaskan untuk menemukan celah dalam pertahanan Nashville.

Di sisi lain, tim tamu akan sangat mengandalkan pemain andalan mereka, Hany Mukhtar; kemampuannya mencetak gol lewat serangan balik dan tampil gemilang di saat-saat krusial adalah hal yang sangat mereka butuhkan jika ingin membungkam suporter tuan rumah dan mencetak gol tandang yang selama ini sulit diraih.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain CF America vs Nashville SC Manajer A. Jardine Manajer B. Callaghan

Pemain cedera dan kena skors: Tidak ada pemain yang absen (kedua tim)

