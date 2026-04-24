Mainz akan berusaha memanfaatkan kemungkinan Bayern Munich—yang baru saja dinobatkan sebagai juara Bundesliga—masih dalam kondisi kurang prima, saat mereka berupaya finis di paruh atas klasemen untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Mainz 05 vs Bayern Munich, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Mainz 05 vs Bayern Munich

Bundesliga - Bundesliga MEWA Arena

Mainz 05 vs Bayern Munich akan dimulai pada 25 Apr 2026 pukul 09:30 EST dan 14:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Setelah perjalanan mereka di UEFA Conference League berakhir di babak perempat final, Mainz kini bisa fokus pada kompetisi Bundesliga. Mereka hanya kalah sekali dari delapan laga liga terakhir (3 kemenangan, 4 imbang). Namun, performa kandang mereka masih bisa ditingkatkan, karena 17 poin yang mereka raih di kandang musim ini hanya lebih baik dari dua tim terbawah di liga.

Berkat kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen di semifinal DFB-Pokal, Bayern Munich masih memimpikan treble. Juara baru Jerman ini juga berada di semifinal Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi juara bertahan PSG. Jika tim asuhan Vincent Kompany memenangkan empat pertandingan liga yang tersisa, mereka akan menyamai rekor mereka sendiri untuk poin terbanyak yang diraih dalam satu musim Bundesliga (91).

Fakta penting

Mainz telah memenangkan empat dari lima pertandingan kandang terakhir mereka di Bundesliga melawan Bayern, yang merupakan jumlah terbanyak yang diraih tim mana pun melawan Bayern sejak awal musim 2020/21.

Bayern telah mencetak gol di kedua babak dalam 23 dari 30 pertandingan Bundesliga mereka musim ini.

Jae-Sung Lee masih absen untuk Mainz, sementara Bayern tidak diperkuat duo penyerang Lennart Karl dan Serge Gnabry.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

