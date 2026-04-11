Bayern Munich akan menghadapi St. Pauli dengan menyadari bahwa taruhannya lebih dari sekadar tiga poin — satu gol saja sudah cukup untuk menyamai rekor gol Bundesliga yang telah bertahan selama 54 tahun, sementara dua gol akan membuat mereka mencatat sejarah baru.

Cara menonton St. Pauli vs Bayern Munich dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

St. Pauli vs Bayern Munich akan dimulai pada 11 April pukul 12:30 EST dan 17:30 GMT.

Kembalinya St. Pauli ke Bundesliga sama sekali tidak mulus, dan masa tinggal mereka selama dua tahun di kasta tertinggi kini benar-benar terancam. Namun, tim asuhan Alexander Blessin belum menyerah - hampir setengah dari poin mereka musim ini diraih dalam delapan pertandingan terakhir, termasuk kemenangan penting atas Stuttgart, Hoffenheim, dan sesama tim yang sedang berjuang, Werder Bremen. Momentum itu terhenti dengan empat pertandingan tanpa kemenangan, tetapi rekor kandang mereka memberikan harapan, dengan hanya satu kekalahan dalam tujuh pertandingan dan rekor tak terkalahkan melawan tim-tim yang memulai pekan pertandingan di empat besar.

Bayern Munich datang dengan prioritas berbeda, kemungkinan akan merotasi skuad mereka menjelang leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid. Meski demikian, tim asuhan Vincent Kompany sedang melaju menuju gelar Bundesliga ke-35, unggul sembilan poin dari Borussia Dortmund. Kampanye mereka luar biasa - hanya satu kekalahan liga dan 100 gol yang dicetak dalam 28 pertandingan. Dengan mencetak tiga gol atau lebih dalam setiap pertandingan melawan tim-tim enam terbawah musim ini, mereka tampaknya akan melampaui rekor lama mereka yaitu 101 gol pada musim 1971–72. Ditambah dengan rekor tak terkalahkan dalam 13 pertandingan tandang, yang dimulai sejak November dan termasuk hasil pertandingan tengah pekan mereka di Madrid, Bayern memasuki pertandingan ini dengan penuh percaya diri.

St. Pauli akan menghadapi laga ini tanpa beberapa pemain kunci. Kapten Jackson Irvine diskors setelah mendapat kartu merah di akhir laga saat imbang 1-1 melawan Union Berlin, sementara Ricky-Jade Jones masih absen karena cedera pergelangan kaki yang kemungkinan akan membuatnya absen hingga akhir musim. Manolis Saliakas tetap absen karena masalah paha, James Sands tidak akan bermain, dan Eric Smith diragukan tampil setelah absen dalam perjalanan ke Berlin.

Masalah cedera yang cukup mencolok di kubu Bayern hanyalah kiper Sven Ulreich, yang masih dalam proses pemulihan dari cedera otot. Harry Kane, yang telah mencetak 31 gol di Bundesliga, diperkirakan akan diistirahatkan menjelang leg kedua Liga Champions melawan Madrid, sehingga ia hanya memiliki enam pertandingan tersisa untuk mengejar rekor Robert Lewandowski yang mencetak 41 gol dalam satu musim.

Bayern telah mengalahkan St. Pauli 3-1 di awal musim ini, dan mereka akan berupaya keras untuk mempertahankan momentum tersebut.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton St. Pauli vs Bayern Munich hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: