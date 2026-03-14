Waktu kick-off Boston Legacy FC vs Gotham FC

Boston Legacy FC vs Gotham FC akan dimulai pada 14 Maret 2026, pukul 12:30 EST dan 16:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Boston kembali ke liga sepak bola wanita profesional papan atas setelah absen selama tiga tahun, dan ujian pertama mereka cukup berat.

Bintang Brasil Amanda Gutierres menjadi sorotan dalam daftar pemain mereka, sementara Ella Stevens dan Josefine Hasbo juga menambah kekuatan bintang. The Legacy berfokus pada organisasi pertahanan dan semangat di bawah Presiden Jennifer van Dijk. Mereka akan membutuhkan semua itu saat menghadapi unit penyerang terbaik di liga.

Getty Images

Gotham FC siap bertanding

"Bats" memasuki tahun 2026 sebagai tim terbaik NWSL, setelah baru saja memenangkan Kejuaraan NWSL dan Piala Champions Concacaf W.

Kapten klub Tierna Davidson telah dipanggil kembali dan dinyatakan siap bermain setelah absen hampir sepanjang musim lalu akibat cedera robekan ligamen anterior cruciatum (ACL). Ia memimpin skuad yang tangguh, termasuk MVP Kejuaraan NWSL musim lalu Rose Lavelle, Jaedyn Shaw (kini mengenakan nomor punggung 10), dan Esther González, yang mencetak 13 gol musim lalu.

Gotham meraih medali perunggu di Piala Champions Wanita FIFA pada bulan Januari.

Getty Images

Topik pembicaraan

Baik Ella Stevens maupun Josefine Hasbo akan bertanding melawan mantan rekan setim mereka hanya beberapa bulan setelah mengangkat trofi bersama Gotham.

Musim lalu, Gotham mencetak rekor klub dengan 11 kali clean sheet.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Boston Legacy FC vs Gotham FC Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer F. Patao Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer J. Amoros

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

