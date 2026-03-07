Persaingan gelar yang semakin ketat menandai pertemuan seru di Al-Awwal Park, di mana setiap momen di lapangan bisa menjadi penentu.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Al Nassr FC vs Neom SC, di mana kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Al Nassr FC vs Neom SC dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Al Nassr FC vs Neom SC

Al Nassr FC vs Neon SC akan dimulai pada 7 Mar pukul 14:00 EST dan 19:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Al Nassr, yang berada di puncak klasemen dengan 61 poin, akan bertekad untuk mempertahankan momentum mereka dalam perburuan gelar juara. Konsistensi mereka sangat mengesankan, dengan 20 kemenangan dari 24 pertandingan Liga Profesional - sebuah rekor yang menunjukkan dominasi mereka musim ini.

Neom SC, di sisi lain, mengumpulkan 32 poin dan telah menunjukkan ketahanan, terutama saat bermain tandang. Setengah dari enam pertandingan tandang terakhir mereka berakhir imbang, menunjukkan bahwa mereka tahu cara meraih hasil bahkan di bawah tekanan.

Dalam pertarungan head-to-head, Al Nassr memiliki keunggulan, terutama dalam pertemuan liga terakhir mereka di mana mereka mencetak dua gol atau lebih ke gawang Neom SC. Sejarah ini menambah lapisan ketegangan dalam pertarungan ini: apakah Neom dapat menemukan cara untuk mengganggu ritme pemimpin liga, ataukah Al Nassr sekali lagi akan menegaskan keunggulan mereka dengan penampilan yang dominan?

Statistik kunci & berita cedera

Getty Images

Tim tuan rumah memasuki laga ini dengan kabar cedera yang tidak menyenangkan. Cristiano Ronaldo akan absen dalam pertemuan dengan Neom setelah mengalami cedera tendon hamstring melawan Al Fayha, meninggalkan tim tanpa bintang utamanya. Sami Al-Najei juga tidak tersedia, absen karena cedera ligamen cruciate jangka panjang yang telah membuatnya absen selama berbulan-bulan.

Neom, bagaimanapun, juga menghadapi kendala mereka sendiri. Kiper Marcin Bułka absen karena robekan ligamen cruciate dan tidak diharapkan kembali hingga akhir Juni 2026. Abbas Al-Hassan menghadapi masalah serupa, dengan jadwal pemulihannya diperkirakan hingga Agustus. Muhanad Al-Saad sedang dalam proses pemulihan dari patah tulang metatarsal, dengan kembalinya dia dijadwalkan pada pertengahan Maret.

Salah satu topik utama menjelang pertandingan ini adalah kontras antara serangan yang mengalir bebas dari Al Nassr dan kecenderungan Neom untuk kebobolan. Hal ini menciptakan ujian menarik antara kekuatan serangan dan ketahanan.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Al Nassr FC vs Neom SC Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer J. Jesus Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer C. Galtier

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

ALN Last 1 matches NEO 1 Menang 0 Seri 0 Menang Neom SC 1 - 3 Al Nassr FC 3 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Al Nassr FC vs Neom SC hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: