Segalanya masih terbuka di Siprus saat AEK Larnaca berupaya menciptakan kejutan melawan Crystal Palace, dengan nasib laga babak 16 besar Liga Konferensi mereka masih belum pasti setelah leg pertama yang berakhir tanpa gol pekan lalu.

Waktu kick-off AEK Larnaca vs Crystal Palace

Conference League - Final Stage AEK Arena

AEK Larnaca vs Crystal Palace akan dimulai pada 19 Maret pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Perjalanan Crystal Palace di ajang Eropa sama sekali tidak mulus. Pada bulan Oktober lalu, laga kandang perdana mereka berakhir dengan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Larnaca, dan leg pertama pekan lalu tampak seperti kesempatan sempurna untuk membalas kekalahan tersebut. Meskipun mendominasi penguasaan bola dan melepaskan banyak tembakan ke gawang, The Eagles tak mampu menembus pertahanan lawan.

Kekecewaan itu kembali meluap di Selhurst Park pada hari Minggu, di mana hasil imbang tanpa gol dengan Leeds membuat para penggemar kecewa. Palace gagal menguji kiper lawan bahkan sekali pun, meskipun Leeds harus bermain dengan sepuluh orang sebelum babak pertama berakhir.

Meski demikian, Palace masih nyaman berada di tengah klasemen Premier League, jauh dari zona degradasi, yang memberi mereka ruang untuk fokus pada kompetisi Eropa. Untuk menjaga mimpi itu tetap hidup, mereka harus meningkatkan performa di Siprus, dengan babak perempat final melawan Fiorentina atau Rakow Czestochowa sebagai hadiah yang menanti. Manajer Oliver Glasner, yang membawa Frankfurt meraih gelar Liga Europa pada 2022, akan bertekad mengakhiri masa jabatannya di Palace dengan sesuatu yang berkesan.

Di sisi lain, Larnaca sedang dalam momentum yang bagus. Pelatih baru Javi Rozada baru saja mengambil alih beberapa hari sebelum leg pertama, namun sudah melihat laga ini sebagai kesempatan untuk mencatat sejarah bagi sepak bola Siprus. Timnya belum terkalahkan di kompetisi ini, dengan pertahanan terkuat di turnamen—enam clean sheet dan hanya kebobolan satu gol sejauh ini. Ketangguhan itu menjadi tulang punggung kampanye mereka.

Di kancah domestik, Larnaca memang mengalami pasang surut, namun kemenangan 2-0 atas Ethnikos Achna pada Senin lalu telah mengangkat semangat mereka menjelang apa yang bisa menjadi malam Eropa terbesar mereka sejauh ini. Dengan kepercayaan diri yang tinggi dan tempat di perempat final dalam jangkauan, pertandingan Kamis ini menjanjikan pertarungan menarik antara ambisi dan ketangguhan.

Statistik penting & kabar cedera

Larnaca menghadapi beberapa masalah kebugaran menjelang pertandingan Kamis ini. Jorge Miramon terpaksa keluar lapangan dengan pincang akibat cedera betis pada leg pertama, dan ia bergabung dengan Valentin Roberge (jari), Youssef Amyn (otot paha belakang), Giorgos Naoum (otot), dan Jimmy Suarez (pangkal paha) di bangku cadangan.

Palace juga tidak sepenuhnya bebas dari cedera. Eddie Nketiah (paha) dan Cheick Doucoure (lutut) masih absen dalam jangka panjang, sementara Dean Henderson (sakit) dan Daniel Muñoz (bahu) absen dalam pertandingan melawan Leeds dan perlu diperiksa kembali menjelang kickoff.

Dalam hal performa di kompetisi Eropa, Palace tampil stabil meski tidak spektakuler: empat kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan dari sembilan pertandingan Liga Konferensi. Di laga tandang, mereka meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang dari empat pertandingan - satu-satunya kekalahan terjadi di Strasbourg, yang kemudian memuncaki klasemen Fase Liga.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Pertemuan Langsung

AEK Last 2 matches CRY 1 Menang 1 Seri 0 Menang Crystal Palace 0 - 0 AEK Larnaca

Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca 1 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/2 Kedua tim mencetak gol 0/2

