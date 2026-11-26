Cara menonton Leganes vs Sabadell dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 16 27 Nov 2026 - 14.30 Estadio Butarque

Leganes menjamu Sabadell dalam laga Segunda Division di Estadio Butarque. Kedua tim berada di papan tengah dan hanya terpaut satu posisi di klasemen.

Tim asuhan Luis Miguel Carrion datang dengan performa bagus. Leganes memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan kandang 3-1 atas Burgos dan kemenangan tandang 3-1 atas FC Andorra pada 20 November.

Mereka juga melaju di Copa del Rey setelah menang 1-0 di kandang Trival Valderas. Namun, kekalahan dari Albacete dan Real Valladolid pada awal November menunjukkan pertahanan mereka masih bisa ditembus. Leganes kebobolan tujuh gol dalam dua laga tersebut.

Sabadell, di bawah Ferran Costa, lebih kesulitan meraih poin. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Granada dalam pertandingan liga terakhir dan belum menang dalam empat laga liga.

Hasil positif datang di ajang piala ketika Sabadell mengalahkan Utebo 3-0 pada 18 November. Di liga, mereka bermain imbang tanpa gol di kandang Real Sociedad B dan kalah 2-0 dari Eldense.

Kedua tim masing-masing menempati posisi ke-15 dan ke-14, sehingga tiga poin bisa berpengaruh bagi keduanya di papan tengah. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia. Detail saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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