Waktu mulai pertandingan Buffalo Bills vs Baltimore Ravens

Buffalo Bills menjamu Baltimore Ravens di Highmark Stadium (Orchard Park, New York) pada Pekan 8 musim reguler NFL. Pertandingan dijadwalkan dimulai pada Minggu, 1 November pukul 13.00 ET / 10.00 PT (18.00 GMT).

Para penggemar berharap bisa menyaksikan duel spektakuler antara dua quarterback bintang, Josh Allen dan Lamar Jackson. Bills (5-1), yang memuncaki AFC East, mengincar kemenangan ketiga secara beruntun, sementara Ravens (4-3) dari AFC berupaya menghindari kekalahan ketiga berturut-turut.

Cara menonton Buffalo Bills vs Baltimore Ravens

Di AS:

CBS / Paramount+ / Fubo

Di Inggris:

Sky Sports+

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Kabar tim Buffalo Bills vs Baltimore Ravens

Kabar utama dari kedua tim adalah perkiraan kembalinya quarterback bintang Ravens, Lamar Jackson, sementara keduanya menghadapi sejumlah masalah berarti di lini depan dan barisan pemain bertahan belakang masing-masing.

Kabar tim Baltimore Ravens

Perkembangan besar bagi Baltimore adalah quarterback Lamar Jackson mengikuti seluruh sesi latihan dan diperkirakan tampil sebagai starter pada Minggu. Jackson absen dalam tiga pertandingan terakhir karena cedera keseleo pergelangan kaki bagian atas yang dialaminya pada Pekan 4. Kepastian bahwa ia siap bermain menjadi dorongan besar bagi Ravens, yang ingin mengakhiri rentetan dua kekalahan.

Namun, Ravens menghadapi masalah kebugaran serius di kedua lini depan serta pada pemain-pemain inti pertahanannya:

Pemain inti pertahanan absen : Andalan pertahanan Roquan Smith (lutut) dan safety bintang Kyle Hamilton (lutut) sama-sama absen dari sesi latihan pertama pekan ini. Safety cadangan Jaylinn Hawkins (lutut) juga tidak ikut berlatih.

: Andalan pertahanan Roquan Smith (lutut) dan safety bintang Kyle Hamilton (lutut) sama-sama absen dari sesi latihan pertama pekan ini. Safety cadangan Jaylinn Hawkins (lutut) juga tidak ikut berlatih. Perubahan di lini serang : Guard rookie pilihan putaran pertama Vega Ioane (lutut) diperkirakan akan absen selama beberapa waktu setelah mengalami cedera keseleo ligamen MCL pekan lalu saat menghadapi Cincinnati. Sementara center Cam Jurgens, yang didatangkan melalui pertukaran, telah kembali sepenuhnya ke susunan pemain, left tackle Ronnie Stanley (jari kaki/pergelangan kaki) dan guard John Simpson (selangkangan) masih berlatih secara terbatas.

: Guard rookie pilihan putaran pertama Vega Ioane (lutut) diperkirakan akan absen selama beberapa waktu setelah mengalami cedera keseleo ligamen MCL pekan lalu saat menghadapi Cincinnati. Sementara center Cam Jurgens, yang didatangkan melalui pertukaran, telah kembali sepenuhnya ke susunan pemain, left tackle Ronnie Stanley (jari kaki/pergelangan kaki) dan guard John Simpson (selangkangan) masih berlatih secara terbatas. Kabar positif soal pemain yang kembali: Kabar baiknya, tight end Mark Andrews (tangan) dan linebacker Trey Hendrickson (jari tangan) mengikuti latihan secara penuh. Selain itu, running back Adam Randall (leher) telah ditetapkan untuk kembali dari daftar pemain cedera dan berlatih penuh.

Kabar tim Buffalo Bills

Bills kembali dalam kondisi lebih bugar setelah mendapat jatah libur pada Pekan 7. Tambahan waktu istirahat itu membantu sejumlah pemain penting mendekati kondisi siap kembali bermain, meski kondisi seorang pemain kunci dalam tugas blocking masih menjadi perhatian:

Kerentanan lini serang : Right tackle utama Spencer Brown (punggung) tidak mengikuti latihan karena masih bergelut dengan masalah punggung yang terus mengganggunya dan membuatnya absen pada awal Oktober.

: Right tackle utama Spencer Brown (punggung) tidak mengikuti latihan karena masih bergelut dengan masalah punggung yang terus mengganggunya dan membuatnya absen pada awal Oktober. Perkembangan pemain andalan : Wide receiver bintang D.J. Moore (bahu) kembali ke lapangan dengan mengenakan kaus merah yang menandakan ia tidak boleh mengalami kontak fisik. Moore absen dalam dua pertandingan terakhir akibat cedera keseleo sendi AC, tetapi ia menangkap operan dari Josh Allen dalam latihan individu. Perkembangannya tetap sesuai harapan untuk tampil pada Minggu.

: Wide receiver bintang D.J. Moore (bahu) kembali ke lapangan dengan mengenakan kaus merah yang menandakan ia tidak boleh mengalami kontak fisik. Moore absen dalam dua pertandingan terakhir akibat cedera keseleo sendi AC, tetapi ia menangkap operan dari Josh Allen dalam latihan individu. Perkembangannya tetap sesuai harapan untuk tampil pada Minggu. Tambahan kekuatan di lini pertahanan : Defensive tackle Ed Oliver (lutut) berlatih secara terbatas. Oliver belum bermain sejak menerima benturan keras saat menghadapi Patriots pada 4 Oktober. Kembalinya Oliver akan sangat penting untuk menghentikan permainan lari Ravens.

: Defensive tackle Ed Oliver (lutut) berlatih secara terbatas. Oliver belum bermain sejak menerima benturan keras saat menghadapi Patriots pada 4 Oktober. Kembalinya Oliver akan sangat penting untuk menghentikan permainan lari Ravens. Kondisi pemain lain : Tight end Dalton Kincaid (dada) dan pass rusher Bradley Chubb (dada/ibu jari) berlatih secara terbatas dengan mengenakan kaus yang menandakan mereka tidak boleh mengalami kontak fisik. Wide receiver rookie Tyrell Shavers (lutut) juga mulai berlatih untuk pertama kalinya musim ini, sehingga masa 21 hari untuk kembali dari daftar PUP pun dimulai.

: Tight end Dalton Kincaid (dada) dan pass rusher Bradley Chubb (dada/ibu jari) berlatih secara terbatas dengan mengenakan kaus yang menandakan mereka tidak boleh mengalami kontak fisik. Wide receiver rookie Tyrell Shavers (lutut) juga mulai berlatih untuk pertama kalinya musim ini, sehingga masa 21 hari untuk kembali dari daftar PUP pun dimulai. Perubahan skuad dan skorsing: Safety C.J. Gardner-Johnson akan absen dalam pertandingan ini akibat skorsing satu pertandingan yang dijatuhkan liga, sehingga Damar Hamlin masuk ke susunan pemain utama. Untuk menjaga kedalaman skuad, Bills kembali memasukkan defensive end Andre Jones Jr. dan cornerback A.J. Woods ke skuad latihan, sembari melepas defensive lineman Austin Johnson.

Buffalo Bills BUF Performa Baltimore Ravens BAL BUF BUF BAL BAL Semua Pertandingan Semua Pertandingan Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF M Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF M Buffalo Bills BUF 26 29 New England Patriots NE K Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC M Buffalo Bills BUF 41 31 Detroit Lions DET M Jumlah pertandingan 5 Poin yang dicetak 161 Semua Pertandingan Semua Pertandingan Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN K Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL K Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL M Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN M Dallas Cowboys DAL 31 34 Baltimore Ravens BAL M Jumlah pertandingan 5 Poin yang dicetak 111

Head to Head Seri 4 0 1 NFL Buffalo Bills BUF 41 Baltimore Ravens BAL 40 FT NFL Buffalo Bills BUF 27 Baltimore Ravens BAL 25 FT NFL Baltimore Ravens BAL 35 Buffalo Bills BUF 10 FT NFL Baltimore Ravens BAL 20 Buffalo Bills BUF 23 FT NFL Buffalo Bills BUF 17 Baltimore Ravens BAL 3 FT 118 Poin yang dicetak 123

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